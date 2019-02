I november 2017 hittades en Hells Angels-medlem mördad vid klubbens lokal i Karlstad.

Två män – med kopplingar till mc-gänget – greps tidigt som misstänkta för mordet.

Enligt åklagarens uppfattning slogs offret medvetslös med en kofot, för att sedan med buntband runt halsen lindas in i en presenning, varför han kvävdes till döds.

Men männen gick fria. Tingsrätten konstaterade att det inte fanns någon direkt teknisk bevisning som knöt männen till gärningen. I stället hade åklagaren Stefan Wessberg presenterat en rad indicier, omständigheter, som alltså inte räckte för fällande dom.

Kofoten, det påstådda mordvapnet. Foto: POLISEN

Under onsdagen inleds hovrättsförhandlingen. Med sig tar åklagaren Stefan Wessberg helt nya bevis i form av DNA-säkringar samt expertutlåtanden om det förmodade mordvapnet, kofoten.

Nya bevisningen

Det tidigare okända DNA:t, som hittades i en bil som kan knytas till ha-männen , har visat sig tillhöra bilens tidigare ägare. Enligt åklagaren utesluter resultatet andra gärningsmän.

– Jag hoppas att det får bägaren att rinna över, sa Wessberg till SVT Värmland i höstas när resultaten hade kommit till hans kännedom.

En brist i bevisningen, enligt tingsrättens dom, var att det inte fanns något blod på den kofot som åklagaren menar att gärningsmännen använt. Om den hade använts skulle blodspår ha funnits på den, menade en rättsläkare. Wessberg har därför låtit en oberoende expert titta på kofoten. Enligt experten kan kofoten ha använts trots avsaknaden av blod.

En av de friade männen. Foto: POLISEN En av de friade männen. Foto: POLISEN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Kompletteringen kom in till hovrätten under måndagen.

Försvarsadvokaterna Lennart Lefverström och Per Eriksson försökte få rättegången inställd, men det sa hovrätten nej till, vilket NWT var först med att rapportera om.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att åklagaren väntar till två dagar innan förhandlingen och kommer in med en kompletterande bevisuppgift som med all tydlighet varit känd för honom under en längre tid, säger Per Eriksson.

Försvaret kritiska

Per Eriksson säger också att det fortfarande finns tillhörigheter i den aktuella bilen med DNA från personer som inte identifierats. Och att det nya utlåtandet om kofoten inte har någon betydelse för målet.

– Jag menar att den här bevisningen inte ändrar något i sak. Om vi tar det här med kofoten. Den nya bevisningen säger, enligt deras uppfattning, inte att den har använts utan att den kan ha använts. Vi har en annan uppfattning.

Åklagaren Stefan Wessberg åtalade ursprungligen männen endast för mord. Han har inför hovrättsförhandlingen justerat åtalet så att männen ska kunna dömas för så kallat medgärningsmannaskap alternativt medhjälp till mord vid eventuell fällande dom.

GT har sökt åklagare Stefan Wessberg som inte har gått att nå för en kommentar.