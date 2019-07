Hannas chock – hittade bränd orm i proppskåp

Det var i söndags som Hanna Tönnberg, som bor utanför Kungsbacka, gjorde sig redo att åka i väg tillsammans med sin kompis när de kände att någonting luktade bränt, något som Aftonbladet först skrev om.

– Det luktade nästan som brända popcorn. Min kompis hade lånat strykjärnet och plattång så vi kollade ifall något av dem var på och vi kollade spisen. Sen känner vi hur doften blir starkare och starkare och hör att det sprakade ur proppskåpet.

Hanna ropar på sin man och de börjar dra ut proppar och stänga av huvudbrytaren för att få stopp på sprakandet. När det fortfarande inte gav med sig kontaktade det elektriker.

– Sådant där vill man ju inte hålla på att prova själv så vi ringde efter elektriker, vilket inte var det lättaste att få tag på en söndag mitt under sommarsemestern, säger hon.

Elektrikern gjorde upptäckten

Hanna begav sig i väg tillsammans med sin kompis och hennes man var kvar hemma och inväntade elektrikern.

– När jag var i väg med kompisen så fick jag ett sms från min man där han skrev ”du kommer inte tro det här”. Jag ringde honom och då berättade han att elektrikern hade plockat av själva panelen och där hittat ormen, slingrad runt propparna inne i skåpet.

Hanna berättar att de funderade på om det kunde vara någon mus inne i proppskåpet men att de skulle hitta en orm hade de inte räknat med.

– Elektrikern sa att han inte heller hade sett något liknande. Men antagligen har ormen gått in där för att äta något och sedan bränts när den var på väg ut. Den hade liksom huvudet i ett hål ut från proppskåpet och själva kroppen satt fast.

Misstänker att ormen levt i huset

Ormen, som identifierats vara en snok, var död när den påträffades och Hanna berättar att de tidigare sett en orm ta sig in i förrådet och misstänker att det kan vara samma orm.

– Förrådet ligger precis bredvid proppskåpet och vi såg en orm slingra sig in där under golvet för något år sedan och sedan kom den inte ut. Vi har bytt golv efter det men hittade inga spår av ormen då. Men den kan ju ha levt gott där under förrådet och i väggarna och ätit möss. Den såg ut som att den nyss ätit för det var flera bulor på den där det såg ut att ligga något inuti.

Den brända ormen vilar nu i familjens trädgård och om det blir någon begravning är inte bestämt ännu.

– Den ligger vid komposten nu. Jag vet inte vad man ska göra av en död orm. Den kändes lite som en sådan gummiorm när jag lyfte den med en kratta. Barnen är inte hemma nu men vi får väl se om han får en liten begravningsplats i trädgården sen.