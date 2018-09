Robert Hannah meddelade på fredagen att han lämnar sin post som biträdande talesperson i integrationsfrågor för Liberalerna.

Han skriver på Facebook att han länge velat arbeta med andra frågor än Civilutskottets område, de tre utskott som har stark koppling till integration,och att det är något han varit tydlig med.

”Då ledningen inte hörsammat mig så måste jag tänka på min egen hälsa och välmående” skriver han.

”Inget dramatiskt”

Robert Hannah säger att det inte ligger någon dramatik bakom beslutet.

– Nej, det är inget dramatiskt överhuvudtaget.Med den arbetsbelastningen jag har just nu, kan jag inte kombinera allt det här. Det finns ingen konflikt någonstans. Det handlar om att jag för mitt eget välbefinnandes skull inte kan ta hand om både bostad, konsument och civilrätt och on top of that syssla med integrationsfrågor, förklarar han.

Roberth Hannah fortsätter som bostadspolitisk talesperson, en uppgift han haft hela den senaste mandatperioden.

Du skriver att ledningen inte lyssnat på dig.

– Det är jättemånga som har många önskemål. Det går inte att få ihop. Och så blev det som det blev, säger Robert Hannah.