Butiksdöden sveper över Göteborg samtidigt som pandemin härjar.

På paradgatan Avenyn har både H&M och Intersport slagit igen under hösten. I dagarna rear Akademibokhandeln på Kungsgatan ut de sista böckerna i den snart helt tomma lokalen.

– Bara under hösten när råden om att man skulle undvika att handla i fysisk butik kom så tappade vi trafik till centrala Göteborg med ungefär 50 procent från redan låga nivåer. Det har tippat några av våra medlemsföretag över kanten och jag är rädd att det fortsätter. Speciellt om inte stödsystemen kommer på plats i ordentlig utsträckning, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

”Just nu lite si och så med det”

Under det senaste året har Göteborgs besöksnäring förlorat mycket på grund av inställda konserter, fotbollsmatcher och evenemang, som vanligtvis lockar många besökare.

– Staden ska ju vara en levande mötesplats. Just nu är det lite si och så med det, säger Mats Hedenström, som menar att Göteborg har blivit en tråkigare stad.

Tuffast har det varit för klädbutiker i centrala stan. Hemmajobb och social distansering verkar ha lett till att vi bryr oss mindre om hur vi ser ut och i stället lagt pengar på att fixa hemma, inredning och teknisk utrustning.

– Alla såna här kriser tenderar ju att drabba de mindre företagen ännu hårdare som har svårare att parera.

”Många små, fina butiker som fått klappa igen”

Den nya pandemilagen trädde i kraft den 10 januari och innebär bland annat att bara en kund per tio kvadratmeter fri golvyta får vistas i butikslokaler.

Michaela Bohman är butikschef på Lakritsroten i Göteborg. Foto: Lovisa Waldeck ”För oss som är lite mindre kedjor, och andra mindre butiker är det skitsvårt”, säger Michaela Bohman, butikschef på Lakritsroten i Göteborg. Foto: Lovisa Waldeck Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I butiken Lakritsroten på Östra Hamngatan har pandemin märkts av tydligt, delvis på grund av att stammisarna som jobbar i kontorsbyggnader i närheten nu jobbar hemifrån, berättar butikschefen Michaela Bohman.

Maxgränsen i butiken är sju kunder och även om det ofta är lugnt i butiken under vardagarna så tror Michaela Bohman att det kommer få konsekvenser för butiken då risken är att kunder passerar i stället för att ställa sig i kö.

Är du orolig för hur det ska gå för butiken?

– Ja, absolut. Den här butiken har ju ett fantastiskt läge, den gör ju allt. De stora kedjorna klarar sig oftast. Men för oss som är lite mindre kedjor, och andra mindre butiker är det skitsvårt. De drabbas nog jättehårt. Det är ju många små, fina butiker som fått klappa igen.

Johanna Bensow är butiksansvarig sybehörsbutiken Knapp-Carlsson i Göteborg. Foto: Lovisa Waldeck Butiken hade redan innan pandemilagen satt upp en egen gräns på fem kunder i butiken samtidigt. Foto: Lovisa Waldeck Den 10 januari fick butiken sänka maxantalet till tre kunder för att följa pandemilagen. Foto: Lovisa Waldeck Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hedenström: Det vi gör nu påverkar Göteborg

På den anrika sybehörsbutiken Knapp-Carlsson på Kyrkogatan får nu endast tre kunder vistas samtidigt. Under 2020 har försäljningen minskat och man har fått jobba kreativt med att nå ut till kunder och sköta försäljningen via sociala medier, berättar Johanna Bensow som är butiksansvarig.

– Det är klart att det är jättetufft att få det att rulla på när intäkterna går ner. Det är klart att det finns oro för hur det ska gå. Men vi är ju kvar än så länge och vi håller oss med näsan över ytan, säger hon.

Och det är just så som butikerna måste jobba nu. Att möta kunderna på andra platser utöver den fysiska butiken, som via näthandel och via sociala medier. För utan en levande handel blir Göteborg en fattigare stad, menar Mats Hedenström.

– Det jag tycker att vi behöver ta som en riktig varningssignal är att det skulle krävas en pandemi för att vi skulle orka börja prata på allvar om butiksdöden. De signalerna fanns redan innan. Nu är vi där. Jag hoppas att vi gemensamt kan förstå att framtidens centrala Göteborg kommer att avgöras av hur vi agerar de närmaste månaderna, säger han.

LÄS MER: Akademibokhandeln lägger ner butik i centrala Göteborg

SE MER: Professorn svarar på tittarnas coronafrågor