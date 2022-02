Han mördade med gaffel och kniv – vill nu frikännas

Förra sommaren tog sig Markus Berglund Angberg in i en lägenhet på Hammarö utanför Karlstad. Där gick han till attack mot två män, far och son.

Pappan befann sig i bostaden för att vänta på sonen när Markus Berglund Angberg kom in genom dörren. Samtidigt kom sonen hem.

Markus Berglund Angberg gick till attack och högg med gaffel och kniv mot männen som också fick ta emot kraftiga sparkar och slag.

Sonen som var i 35-årsåldern dog av skadorna. Dödsorsaken var skär- och sticksår i halsen, fraktur i skallen och inre blödningar. Pappan, i 60-årsåldern, blev så allvarligt skadad att han var nära att dö. Han lyckades dock fly från lägenheten trots sina svåra skador.

Motivet är oklart

Markus Berglund Angberg, som tidigare var ostraffad, dömdes i tingsrätten för mord och mordförsök till livstids fängelse.

Vad som föranledde det besinningslösa våldet har inte helt kunnat klarläggas.

– Den misstänkte har känt till den avlidne på olika sätt som redogörs för i domen, och jag delar uppfattningen om att han har hyst ett visst agg mot honom. Men längre än så går inte att komma. Sen har han lämnat en del uppgifter själv om att han känt en stark vrede och så vidare, förklarade åklagaren Katarina Ström Lindberg i samband med domen.

Ett knivskaft hittades i samband med händelsen. Foto: Polisen

Nu har Markus Berglund Angberg överklagat livstidsdomen.

Han medger att det är han som utövat våldet mot de båda männen, och orsakat de svåra skadorna och den yngre mannens död.

– Vi har överklagat eftersom vi anser att han ska frikännas på grund av att han inte haft uppsåt till gärningarna. I vart fall menar han att det ska vara ett tidsbestämt straff, säger advokat Mari Kilman.

Begär inhämtande av yttrande

”Markus Berglund Angberg yrkar att hovrätten ska frikänna honom från ansvar för mord och försök till mord samt ogilla målsägandenas skadeståndsanspråk. Under alla förhållanden yrkas strafflindring”, skriver Mari Kilman i överklagan som lämnades in till hovrätten under torsdagen.

Vidare framgår i överklagan att Berglund Angberg anser att han vid gärningstillfället inte var tillräckligt medveten om sitt handlande.

Därför begär han via sin advokat att hovrätten ska inhämta ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd, över det rättspsykiatriska utlåtandet. Han anser att bedömningen är felaktig när den kommer fram till att han inte begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Vill att inspelade polisförhör granskas

Berglund Angberg begär också att Socialstyrelsen ska få tillgång till de två första inspelade polisförhören från förundersökningen.

”Inspelningarna anses kunna vara av vikt för bedömning av Markus Berglund Angbergs psykiska tillstånd vid gärningstillfället”, står det i överklagan.

– Nu får hovrätten ta ställning till vår begäran om kompletterande yttrande från Socialstyrelsen. Det har betydelse för uppsåtet, om han var i tillräcklig grad medveten om sitt handlande vid gärningen, säger Mari Kilman.