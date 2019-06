Han misstänks för nya kvinnomordet

Runt lunch på onsdagen larmades polisen till en lägenhet i Alingsås.

En kvinna, som ännu på torsdagen inte var identifierad, hade hittats på platsen.

Misstankarna pekade tidigt mot lägenhetsinnehavaren, en 51-årig man som greps några timmar senare i närheten av hemmet sedan han enligt vittnesuppgifter flytt från platsen. Gripandet blev dramatiskt och polisen avlossade varningsskott.

Claes Lindberg, chef för polisens enhet för grova brott i Borås, håller i utredningen och är på plats i Alingsås.

Avliden kvinna

– Jag kan bara konstatera att vi hittat en avliden kvinna i en lägenhet och vi har anledning att anta att ett brott har begåtts på den platsen.

– Det som pågår nu är sedvanliga utredningsåtgärder, exempelvis teknisk undersökning och allt det vi tror kan föra utredningen framåt.

Det står klart att kvinnan fått så allvarliga skador att hon är svår att identifiera.

Kammaråklagare Maria Thorell säger att mordoffret ännu inte kunnat identifieras. Foto: NORA LOREK

Kammaråklagare Maria Thorell vill inte kommentera skadorna närmare men säger:

– Vi tror oss veta vem det är men hon är hittills oidentifierad. Hon har skador som hon inte kan ha orsakat själv. Det kan starkt misstänkas, eller står egentligen helt klart, att ett brott har skett.

Tidigast under fredagen, efter obduktion, väntas identifieringen vara klar.

– Vi jobbar intensivt med detta och man håller på med brottsplatsutredning, obduktion av kroppen blir i morgon, och sen är det ett antal förhör som ska hållas.

Kammaråklagaren bekräftar också att mordet har skett i missbrukarkretsar.

– Ja många av de inblandade är kända för att ha missbruksproblematik.

Den 51-årige mannen är sedan många är ett välkänt ansikte för polisen i Alingsås kommun.

Mannen är misstänkt för mord på en kvinna i Alingsås på onsdagen och har sedan tidigare ett våldsamt rykte. Foto: Polisen

Mannen har ett våldsamt rykte och är ökänd för våld, narkotika och knivar.

Mannen har bland annat setts bära en kniv runt halsen, ett mindre gatustridsvapen, som han under en tid bar runt halsen i en kedja. Något han senare också dömdes för.

Sedan mitten av 1990-talet har han dömts för en rad olika brott, främst våldsbrott och narkotikabrott.

Brotten har ofta skett med hjälp av kniv - och inte sällan mot kvinnor.

Flera fall av kvinnovåld

Det nya mordfallet i Alingsås är inte första gången mannen misstänks för att ha utövat våld mot en kvinna i lägenheten där han nu misstänks ha begått ett mord.

2014 dömdes han för grov misshandel och olaga hot till fängelse i ett år och sex månader sedan han misshandlat sin sambo med en slägga i lägenheten. Sambon fick minst tre slag mot huvudet och flera slag mot armen och ryggen. 2014 dömdes han också till två månaders fängelse för misshandel mot en annan kvinna, som han var bekant med. Enligt domen kastade han en flaska mot henne och dunkade därefter hennes huvud i golvet flera gånger.

Kniv som beslagtagits vid en tidigare utredning mot 51-åringen. Foto: Polisen

Mannen hade nyligen kommit ut från ett fängelsestraff, sedan han knivhuggit en man som hade en relation med hans före detta flickvän. Hugget gick in på vänster sida av magen. Han hotade vid tillfället också sin ex-flickvän med en brandyxa.

Grannar och vänner känner till att han åkt ut och in från anstalter för våldsbrott, men några upplever att det varit lugnare den senaste tiden.

– Det har varit lugnt sedan han kom ut och han har skött sig. Han var jättetrevlig när vi pratade senast. Jag fattar inte vad som har hänt nu, säger en granne.

Totalt förekommer mannen under 17 avsnitt i belastningsregistret med domar för brott som grov misshandel, narkotikabrott och dråpförsök.

”Omfattande psykisk ohälsa”

Enligt en personutredning lider han av ”omfattande psykisk ohälsa”. Han berättar själv att han umgås med personer som är missbrukare och kriminella.

I personutredningen berättar han:

”Jag har mått psykiskt dåligt sedan ungefär tre års ålder.”

Från grundkolan, där han gick i ”OBS-klass”, gick han ut med ofullständiga betyg.

Mannen är ökänd för våld med kniv, och denna är en av flera knivar som beslagtagits vid utredningar mot honom. Foto: Polisen

Två olika personutredningar samt personer i hans närmaste krets vittnar om att det var under skoltiden han förändrades.

En vän som känt honom sedan ungdomen säger:

– Det hände nåt i skolan. Han vantrivdes nåt oerhört. Sedan dess blev han destruktiv och negativ. Det är en person som, om man inte kan hantera honom, kan vara väldigt farlig.

I en personutredning säger 51-åringen själv:

– Jag hatade skolan från första dagen.

Efter skoltiden på 1980-talet arbetade han en kort period inom tillverkningsindustrin. Efter två och ett halvt år sade han upp sig och har därefter - under flera decennier - inte arbetat utan levt på sjukersättning. Han uppger bland annat att han har social fobi.

- Han är en ganska ensam person, säger en vän.

Polisen vid brottsplatsen i Alingsås på onsdagen. Foto: Leotrim Jusufi

Om misstankarna kvarstår väntas häktningsförhandling under fredagen eller i helgen.

51-åringens advokat Stefan Risö säger att han inte vill uppge om hans klient erkänner eller förnekar brott.

– Jag kan inte gå in på det än. Det jag kan säga är att jag varit med på ett förhör under dagen men jag vill inte gå in närmare på hans inställning ännu.