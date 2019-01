Hamnkonflikten trappas upp – snart når den Göteborg

Joakim Ärlund, förhandlingschef och vice vd på Sveriges Hamnar, säger under lördagskvällen:

– Vi står i kontakt med medlarna, men jag har ingen information från dem som tyder på att en lösning är nära förestående.

Därmed går Hamnarbetarförbundet ut i strejk i ytterligare hamnar under söndagen.

Det handlar om två hamnar i Malmö och Ro/Ro-terminalen på Hisingen i Göteborg. I Göteborg startar strejken klockan 14 såvida inte parterna skulle vara överens innan dess.

Svarar med lockout

Det handlar om punktstrejker. Sveriges hamnar svarar med lockout av hela arbetslaget i respektive hamn när strejken trätt i kraft.

Enligt uppgift från Göteborgs hamn så arbetar totalt över 300 personer på Roroterminalen. Hur många av dessa som direkt berörs av strejken är oklart.

Anledningen till konflikten är en flera år gammal tvist som handlar om vilket fackförbund som ska representera hamnarbetarna. Dessa är organiserade i två olika förbund: hamn- och transport.

Konflikten har tidigare drabbat Göteborgs hamns containerverksamhet synnerligen hårt.

Hamnarbetarförbundet har erbjudits ett så kallat hängavtal till det kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar har med Transport. Men Hamnarbetarförbundet strider för ett eget kollektivavtal med Sveriges hamnar.

Inleddes på sju orter

Konflikten inleddes denna gång med punktstrejker under onsdagen i Gävle, Helsingborg, Holmsund, Karlshamn, Malmö, Sundsvall, Söderhamn och Umeå. Under torsdagen utvidgades den till Stockholm och av allt att döma dras nu också Nordens största hamn nu också in, den i Göteborg.

Det är inte känt om och när medlarna kommer att lägga fram något nytt bud. Facket har tidigare förklarat att man vill återuppta direktförhandlingar. Något arbetsgivarna nekar till så länge strejken pågår.

– Det är svårt att lösa konflikten om vi inte kan prata med varandra, sa hamnarbetarnas förbundsstyrelseledamot Erik Helgeson till DN tidigare i veckan.

