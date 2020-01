Håll i hatten – vindarna drar in över Västkusten

Under fredagen drar ett område med regn och blåst in över Västsverige, förklarar meteorologen Per Holmberg:



– Under dagen klarnar det upp en del. Då finns det chans för sol och mild temperatur, men det kommer vara fortsatt blåsigt. Friska vindar vid kusten och mest måttliga vindar.

Temperaturen kommer ligga runt sex-sju plusgrader närmast kusten, runt Boråstrakten kan man räkna med ett par grader kallare.

Värmerekord i Norge

Under torsdagsmorgonen fick våra grannar i Norge ett nytt värmerekord för januari månad.

Åndalsnes, som ligger längst in i Romsfjorden i västra Norge, hade först en temperatur på 18,6 plusgrader och strax efteråt blev det ännu varmare i ett närliggande område: Hela 19 plusgrader i Sunndalsøra.

Så varmt blir det dock inte i Västsverige.

– Så varmt har det inte varit här och det sprider sig inte till Sverige heller. Norge har väldigt mycket berg, vilket gör att vissa specialeffekter kan uppstå, säger Per Holmberg.

Solen skiner på lördag

Natten till lördag kommer det blåsa rejält med friska och hårda vindar, konstaterar han.

– Under dagen finns det även vissa solchanser men det kommer bli lite kallare än fredagens temperatur, någonstans mellan tre-fyra plusgrader.

På årets första söndag kan det däremot falla lite snö.

– Natten till söndag blir väldigt kall. Sen drar det in ett område som kan börja med snöfall, som sen går över till regn, säger Per Holmberg.

Kommer vi få någon snö inom den närmsta tiden?

– Nej, det ser ut att bli väldigt milt nästa vecka. Ingen snö i sikte i horisonten.

