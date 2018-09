Gunhild tog farväl av Petter: ”Nu dör jag, min älskade”

Läkaren, miljöaktivisten och filantropen Gunhild Stordalen diagnostiserades med den livshotande bindvävssjukdomen systemisk skleros 2014.

Hon hade, berättade läkarna, kanske bara år kvar att leva.

I sin nya bok "Den stora bilden", som släpptes av förlaget Mondial för en vecka sedan, berättar hon om de svåra behandlingarna hon genomgått vid en klinik i Utrecht.

Gunhild Stordalens biografi som släpptes i förra veckan.

Och hur det vid flera tillfällen var nära att hon inte klarade sig.

"Det enda jag minns är känslan, ett allvar som jag kände igen från tiden i ambulanstjänsten. Jag hörde samma slags ljud som jag hörde då, bara att nu kom ljuden från mig. Det var ljuden från någon som höll på att dö. Och jag kände det på smärtorna, förstod att det inte var möjligt för kroppen att bära de smärtor som jag kände.

Nu dör jag, lär jag ha sagt. Nu dör jag, min älskade. Nu dör jag.

Han höll mig hårt i handen utan att säga något medan han fortsatte att badda min panna med en sval handduk", skriver hon om en av de mest kritiska dagarna under den första behandlingen med cellgifter på kliniken, då maken och hotellmagnaten Petter var vid hennes sida, precis som han varit under hela sjukdomsperioden.

”Jag orkade inte mer”

Den första riskfyllda behandlingen fungerade och Gunhild Stordalen fick beskedet att hennes prover såg väldigt bra ut.

”Jag grät redan. Nu kom allt. Det var som om fördämningen hade öppnat och allt bara vällde ut. All smärta. All sorg. All ångest”

Men under 2015 kom symptomen tillbaka.

LÄS MER: ”Vi saknade hopp – fanns inget att göra"

Gunhild beskriver hur hon och Petter låg vakna under flera nätter för att försöka få bukt med den fruktansvärda klåda hon drabbats av. Hur hela hennes kropp blev täckt av blödande sår.

”Men ingenting hjälpte, klådan blev bara intensivare och intensivare. Till slut låg jag och hulkade av smärta. Som ett barn som hade gett upp. Jag orkade inte mer. Jag hade helt enkelt inga krafter kvar.”

Fick ny behandling

Senare fick Gunhild Stordalen informationen som hon egentligen redan visste om – hon hade fått ett återfall och i början fick de beskedet att det inte fanns något att göra.

LÄS MER: Gunhild Stordalen: Jag gav Petter chansen att lämna mig

Hon skriver i boken att hon bönade till läkarna om att få göra samma cellgiftsbehandling en gång till, något läkarna menade skulle vara rena galenskapen med tanke på hur mycket den första behandlingen brutit ner hennes kropp.

Men så småningom fick hon klartecken. Gunhild Stordalen beskriver i "Den stora bilden" att hon därmed blev andra person i världen som genomgick behandlingen en gång till.

Gunhild Stordalen överlevde den svåra behandlingen även en andra gång. Foto: KARIN TÖRNBLOM/IBL BILDBYRÅ

”Ännu en gång gick jag in genom sjukhusdörrarna i Utrecht. Ännu en gång fick jag cellgifter. Ännu en gång filtrerades mitt blod efter stamceller. Ännu en gång sattes jag på så stora doser cellgifter att jag nästan dog på kuppen, innan de injicerade tillbaka stamcellerna i min kropp. Ännu en gång höll vi tummarna.”

Finns inget mer att göra

Också den här gången var Gunhild nära döden vid flera tillfällen.

Ett av såren blev inflammerat och hon behövde nästan amputera i fingret. Sedan fick hon en inflammation i tanden och läkarna behövde göra ett akut ingrepp.

Petter var där.

”Jag låg bara helt stilla och såg på honom, medan han fortsatte hålla mig med den ena handen och klia mig med den andra, medan de skar upp en öppning i halsen på mig och lade i katetern i den inre halsvenen, ledde katetern vidare genom stora övre hålvenen på baksidan av den hårda bröstplattan, försiktigt vidare, tills den plötsligt var där:

Inne i mitt hjärta.”

LÄS MER: Gunhild Stordalen höll sin sjukdom hemlig i flera år

I slutet av biografin skriver Gunhild om ett återbesök under sommaren. Att hennes resultat ser bra ut just nu, 18 månader efter den senaste behandlingen.

Men skulle hon få ännu ett återfall kan det vara över, skriver hon.

”Ingen vet om jag får ett nytt återfall. Men om jag får det, är det inte tal om att pröva en tredje behandlingsomgång.

Då är det game over.”