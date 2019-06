Gunhild Stordalens kamp – trotsar sjukskrivningen

Läkaren, miljöaktivisten och filantropen Gunhild Stordalen diagnostiserades med den dödliga bindvävssjukdomen systemisk skleros 2014.

Då hade hon, enligt läkarna, bara ett år kvar att leva.

På Instagram har hon drygt 165 000 följare och hon har tidigare frekvent uppdaterat kontot och berättat om hennes liv och yrke.

Men i närmare två månader var det tyst, något som fick många av hennes följare att oroa sig för hur det var fatt med henne.

Gunhild Stordalen lider av en infektion

För två veckor sedan bröt hon tystnaden och berättade då att anledningen till hennes frånvaro var att hon varit sjuk, något som GT tidigare skrivit om.

”Jag har varit tyst ett tag för jag har inte mått så bra på grund av en infektion”, skrev Gunhild på Instagram då.

För GT berättar nu Gunhild Stordalen att hon kämpat med infektionen under en längre tid.

– Jag har under hela våren kämpat med en infektion som läkarna inte vet var den kommer ifrån. Den har inget med min bindvävssjukdom att göra, men jag går på immundämpande mediciner som gör att jag är mer känslig för just infektioner, säger hon och fortsätter:

– Jag lär mig ständigt att hälsa inte är något man kan ta för givet.

Gunhild Stordalen: ”Har betytt mycket för mig”

Trots att hon nu är sjukskriven väljer hon ändå att jobba, åtminstone för en kort stund. I samband med matmässan ”EAT Forum” i Stockholm höll hon under onsdagen tal. Maken Petter Stordalen satt på främsta raden och stöttade sin fru.

– Det har betytt mycket för mig att komma på benen till öppningen av forumet i dag, om än för en kort stund. Jag är självklart otålig när det gäller att komma tillbaka i arbete, men nu får jag hålla mig tills dess att sjukskrivningen är över i slutet av sommaren, säger hon.

”EAT Forum” som hålls i Stockholm mellan den 12 och 13 juni.

På mässan diskuteras bland annat mat ur ett hållbarhetsperspektiv.

– En omställning av matsystemet är helt nödvändig om vi ska nå FN hållbarhetsmål och klimatavtal. Nästa fråga är vad som behöver göras i varje enskilt land för att lyckas.