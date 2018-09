Norska Dagbladet har läst Gunhild Stordalens självbiografiska bok ”Den stora bilden” som släpps i Sverige på fredag 21 september.

Tidningen skriver att den norska läkaren och ledaren för EAT Foundation länge hade svåra symptom på sjukdom innan hon fick diagnosen systemisk skleros, en ovanlig och mycket allvarlig bindvävssjukdom med hög dödlighet.

Gunhild Stordalen berättar enligt Dagbladet i boken om ett tillfälle under gymnasietiden när hon blev akut dålig och fick ett anfall under en klassresa till Tjeckien. Hon trodde hon fick influensa och låste in sig på toaletten där hon såg sitt ansikte i spegeln.

”Vågade inte säga något”

Dagbladet citerar boken: ”Det var uppsvullet. Kinderna bultade. Det var som om huden hade rest sig, som en bröddeg som väller ut från formen. När jag satte mig i sätet var jag rädd, jag visste inte vad som hade hänt och vågade inte säga något till läraren”.

Det beskrivs hur Gunhild Stordalen höll sina sjukdomssymptom strikt hemliga, även för nära vänner och sin dåvarande sambo. Det var bara hennes mamma som kände till dem.

Stordalen berättar hur hon hittade på bortförklaringar för att lämna sambon och åka hem till sin mamma som fick ta hand om henne när symptomen slog till. Hon fick kraftig huvudvärk och svårt att andas. Det svullnade under ögonen och hennes fingrar såg ut som ”tjocka korvar”.

Levde i förnekelse

Hon fick en diagnos, systemisk kapillärläckagesyndrom 2003. Sjukdomen innebär ett tillstånd som kan vara livshotande och orsaka organsvikt.

Gunhild Stordalen berättar också hur hon levde i förnekelse och att hon inte klarade att se ”den stora bilden”. Dagbladet citerar ur boken: ”Hade jag gjort det hade jag förstått att jag hade systemisk skleros mycket tidigare. Men jag stängde ögonen”.

Petter och Gunhild Stordalen gifte sig 2010. Foto: Pressbild

Sedan 2010 är Gunhild Stordalen gift med hotellmiljardären Petter Stordalen. Inte förrän 2014 fick de beskedet att Gunhild lider av den svåra sjukdomen systemisk skleros, och hon har sedan dess genomgått flera tuffa behandlingar på specialistsjukhus i Utrecht i Nederländerna.

Gunhild Stordalen är känd som en framstående miljökämpe och arbetar trots den svåra sjukdomen intensivt med sin stiftelse EAT Foundation. Stiftelsens mål är att det vi äter ska bli mer hållbart ur ett miljöperspektiv.