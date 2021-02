13 härliga år!

Glad alla hjärtans dag, älskling. 13 härliga år med dig.

Tack att du gör livet lite enklare och roligare. Du får mig alltid att skratta när jag är ledsen, du lyfter mig när jag faller och du älskar mig som mest när jag förtjänar det som minst.

Du och jag för alltid. Älskar dig.

/ Catrin Olsson

Caritha från Torslanda hälsar till familjen.

❤️ ❤️ ❤️ Här är några av mina älsklingar. Mamma Gun-Brith Hedblom som kämpar med sitt och promenerar varje dag, mina barn Lenny, Rosanna, Freddie som finns där när jag behöver diverse hjälp. (Det har tillkommit några barnbarn också... ”Jollan”, Noelle, en till på väg). Samt hunden ”Kotten” ❤️ ❤️ ❤️

/ Caritha Alsterberg Torslanda

Martin, 44 och Cammi, 47, i Uddevalla

I vått och torrt, uppgångar och nedgångar i stormar och lugn har vi funnit för varandra i snart 12 år.

Därför vill jag sända en puss till oss båda på alla hjärtans dag.

/ Martin, 44 och Cammi 47 i Uddevalla

Casper och Linnéa är nyblivna sambos.

Vill hälsa min nyblivna sambo Linnéa grattis på alla hjärtans dag!

Älskar dig! <3

/ Casper

Gull i Eklanda vill hälsa till Kent.

På alla hjärtans dag vill jag skicka en hälsning till den absolut bästa jag vet, min man Kenta.

/ Puss från frugan Gull i Eklanda, Vårgårda

Robban får en hälsning från Cecilia.

❤ Mitt hjärta bultar ❤

Jag älskar dig Robban

Jag som älskar heter:

Cecilia i Donsö

Jari och Petra har kul ihop.

Vill ge ett stort hjärta och bamsekram till min man Jari som med sin galna humor och knäppa pranks får alla runt sig att ha roligt och skratta mycket.

Med dig har jag sällan tråkigt. Älskar dig ❤️

/ Frugan Petra

Bosse och Mija i Tidaholm firar ihop i dag.

Nu får vi glida på ”räkmackan” livet ut!

Älskar dig Bo-Bo

Kyssar & kärlek från din Mija-Mija

/ Från Mija Steen, 57, till Bosse Karlsson, 66, i Tidaholm

Ronny och Lill-Britt i Högsbo.

Det bästa med dig Ronny är din varma och stöttande personlighet och att du alltid skrattar åt mina skämt ❤️

/ Lill-Britt Andersson, 57, till Ronny Skiöld, 76, i Högsbo.

Fem år har Annika varit ihop med sin älskling.

Vill fira min man och mig – vi har nyligen firat fem år tillsammans.

Puss och kyss min älskling

/ Annika Wendin

Veronica och Neil i Västra Frölunda och Mölndal.

Happy Valentines day my love!

I’m so happy that I have met you, you are the best thing that ever happened to me. Love you with all my hart!

/ Veronica Steffensen 45 år Mölndal till Neil Dean 49 år i Västra Frölunda

Kärlek framför Eiffeltornet.

Här är min hälsning till min man, Livon Oshana, från frugan Carolyn Hormez.

Jag älskar dig för allt du gjort och gör för mig och vår dotter.

Må alla våra dagar vara fyllda med kärlek, glädje och god hälsa! Glad alla hjärtans dag min själsfrände.

/ Carolyn Hormez 28, från Göteborg.

Tobias ger Maria oändlig kärlek.

Vill hälsa till min kärlek Tobias Hägg.

Han ger mig oändlig kärlek och vårt gemensamma liv är på väg att ta ny fart. Jag älskar vårt med oss i det.

Du och jag älskling ❣

/ Maria Ljunghög

Anki och Lasse flyttar till nytt i helgen.

Vill skicka en alla hjärtans dags-hälsning till min underbara fru Anki!

Vi flyttar i helgen och lovade att inte köpa något till varandra på denna dag.

Men jag älskar henne så mycket och hon är värd all uppvaktning i världen.

/ Lasse

Kärleken spirar mellan Veronica och Ola.

Allt med dig är magiskt, jag älskar dig min vackra sambo.

/ Från Veronica, 49, till Ola, 50, i Kungsbacka

Mikel och Emelie i Göteborg.

Ett stort grattis på alla hjärtans dag världens bästa Emelie – som ett kinderägg ”2 i 1”...

Som jag ser på dig vill jag inte se på någon annan ❤

/ Mikel 38, till Emelie 29 i Göteborg.

Lena hälsar till sina bästa killar.

Vill så klart ge världens största hjärtan-kram till mina bästa killar Anton och David som är de mest betydelsefulla och berikande personerna i mitt liv.

Det är ni som gör livet värt att leva.

Älskar Er härifrån till evighet. Kram från mamman och frugan Lena O Andersson ♥️♥️

Benny hälsar till sin hustru och bästa vän Yvonne.

Till min älskade hustru och bästa vän sen 33 år: All kärlek till Dig Yvonne. ”Vinden har vänt, jag känner vittringen – jag e din man”.

/ Benny, 65, i Stora Höga

Mamma Barbro med sonen Thomas.

Min son Thomas, 51, som bor i Eriksberg vill jag uppmuntra extra mycket just nu.

Kram!

/ Mamma, Barbro Petric i Göteborg

Daniel och Sophia!

Sophia Olausson, du är den som får mitt hjärta att slå lyckligt!

Kommer älska dig för evigt.

Från din egna ”monkey”

/ Daniel Tadić

Ingegerd och Björn firar i Kullavik.

Vill hylla min hustru Ingegerd Nordström som kämpat med min sjukdom i 3 år med ett stort hjärta.

/ Björn Nordström i Kullavik

Vi vill skicka ett stort hjärta till vårt barnbarn Viola i Älvängen och även till hennes föräldrar.

Bästa hälsningar och kramar från farmor och farfar i Göteborg❤️ ❤️ ❤️

Ville lätta mitt hjärta till min stora kärlek. Killen som har ett hjärta av guld.

Killen som får mig att må underbart, killen som alltid står vid min sida.

I dag är vi 34 och 35 år och har 6 barn.

Vi älskar oss och hoppas på många fler år med oss.

/ Ija älskar dig Doki. ❤️

Finaste hjärtat ❤ till min bästa vän Nettan Wageby.

Coronan sätter stopp för våra träffar då vi bor flera mil ifrån varandra, men det finns ingen bättre vän. Jag är lyckligt lottad!

/ Bettan

Hjärta till Jerker Madsen i Landsbro.

/ Din Sanna för alltid

