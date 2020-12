Igår anslöt sig socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi, S, till förslaget att låta Försäkringskassan själv utreda misstänkta brott mot bidragssystemen.

Beskedet kom efter GT:s avslöjande av hur 45 IS-resenärer kunnat försörja sig på svenska bidrag under tiden hos IS. Under fredagen avslöjades hur två IS-terrorister från sin plats i Syrien kunnat ansöka och få beviljat 160 000 kronor i studiebidrag och lån från CSN – för påstådda språkstudier i Kario.

Nu vill Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson se att CSN inför noggrannare kontroller av personer som ansöker om bidrag för studier i områden som kan vara problematiska.

– Man måste täppa till de hålen. Det ska inte gå, säger Elisabeth Svantesson.

”Borde lysa vissa lampor”

– Det borde lysa vissa lampor om man reser i vissa områden och pluggar i vissa områden, då borde CSN också göra extra grundliga kontroller kan man tycka.

Moderaterna har redan tidigare krävt att Försäkringskassan ska få införa en särskild bidragsutredningsenhet. Att myndigheten ska få möjlighet att utreda brott mot de egna systemen förde också generaldirektören Nils Öberg fram som ett förslag på DN Debatt i höstas.

Elisabeth Svantesson välkomnar att socialförsäkringsministern nu också vill se en sådan omdaning, men lyfter också fram ett annat krav som partiet drivit under hösten: en folkräkning av de som bor i Sverige.

– Vi måste ju ha koll, säger Elisabeth Svantesson.

– Vi vill ha koll på vilka som finns i landet. Det finns människor som är i landet som inte ska va här, sedan finns det människor som vi tror är i landet som är på andra ställen.

Samtidigt sker en folkräkning bara vid en tidpunkt, hur ska ha koll på vilka som är i landet eller lämnat efter det?

– Myndigheterna behöver ju ha ett större fokus på den här frågan naturligtvis. Dels ser vi att myndigheterna, när man misstänker saker, måste lätta på sekretessreglerna, att vi snabbt kan få reda på detta, så fort det finns misstanke och att olika myndigheter kan jämföra uppgifter med varann.

I september öppnade även statsminister Stefan Löfven för att diskutera frågan, bland annat utifrån att förhindra bedrägerier mot bidragssystemen.

– Jag ser också ett behov av att se över förutsättningarna för en ny folkräkning. Vi behöver ha koll på befolkningen i landet, så är det, sa statsministern då i en debatt med Moderaternas Ulf Kristersson.

Självkritisk

Resandet ner till konfliktområdena i Syrien och Irak inleddes redan under alliansregeringens tid vid makten, och Elisabeth Svantesson sticker inte under stol med att hon tycker att många har skäl att vara självkritiska.

Att man inte tidigt tog hotet och kriminaliteten från islamistiska aktörer på allvar.

– Kunskapen om IS och islamism var kanske för svag. Oavsett hade fler kunnat göra mer, för IS och den här typen av nätverk har funnits länge liksom islamism som kraft.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi kommenterade under torsdagen GT:s granskning och beskrev det som avslöjades såsom ”mer än systemkritiskt”.

– Det är ju ofattbart provocerande att läsa om det här. Jag har själv flytt från militant islamism och jag är väl medveten om, och vi får inte tveka en sekund där, att den militanta islamismen är ett hot mot vår demokrati, vårt samhälle och vår livsstil.

