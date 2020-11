Granförsäljaren ser coronaeffekt

Robertho Settergren driver en självplock för julgranar i Lindome i Mölndals kommun söder om Göteborg.

Han menar att julgransförsäljningen tog fart tidigt, redan innan första advent den gångna helgen.

– Vi har verkligen sett en coronaeffekt. Under helgerna i november har vi haft dubbelt så många besökare jämfört vad vi brukar ha, säger Robertho Settergren till Göteborg Direkt.

I år driver han granodlingen för femte året i rad och han räknar med att 300 till 400 granar kommer att sågas ned.

”Många fler”

Han menar att det under tidigare år varit tre besökare, kanske fyra, under en vanlig novemberlördag – men att det under detta covid-19-år varit fler än så.

– Många fler vill komma ut i naturen och uppleva känslan av att hugga sin egen gran. Det är en fin utflykt, säger Robertho Settergren till Göteborg Direkt.

Utöver odlingen i Lindome har han även en ytterligare granodling i Tidaholm, varifrån han fraktar granar om de i Lindome inte räcker till.

Årligen säljs runt tre miljoner julgranar runtom i Sverige.

