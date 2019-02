Göteborgspolitikerns smäll – skrev sig i Stockholm

Strax efter nyår kunde GT avslöja att en av Sverigedemokraternas nya profiler, kandidaten till Europaparlamentsvalet i vår Karl Robbjens, ser ut att förlora sin nyvunna plats inom kommunpolitiken i Göteborg.

Länsstyrelsens rutinkontroll visade att kommunpolitikern folkbokfört sig i Stockholmsförorten Bromma kort efter valet, och därför inte längre var valbar till kommunfullmäktige i Göteborg.

Ett misstag, enligt Karl Robbjens, som omedelbart skrev om sig hos en bekant på Hisingen.

Men förklaringarna hjälpte inte.

”Kan inte svara på hur han reagerar”

Under tisdagen beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland att utse en ny sverigedemokrat på Karl Robbjens plats, partiets kanslist Yvonne Stafrén.

Samtidigt pågår arbete med att finna en ersättare åt Robbjens också i Angereds stadsdelsnämnd där han under hösten utsågs till ledamot.

– Jag är absolut beredd att gå in och ta den platsen, absolut, säger Yvonne Stafrén om fullmäktigeposten.

Hon säger att hon inte vet om beslutet kommer överklagas.

– Jag har själv inte varit i kontakt med Karl på jättelänge och kan inte svara på hur han reagerar, säger Yvonne Stafrén.

Jörgen Fogelklou är gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg

Inte heller gruppledaren Jörgen Fogelklou säger sig veta om Karl Robbjens kommer överklaga beslutet. Han menar att det är en fråga för Robbjens personligen, inte partiet.

Fogelklou: Rättar oss efter Länsstyrelsen

– Länsstyrelsen har sagt sitt och det rättar vi oss naturligtvis efter. Om Karl vill överklaga sedan är det upp till honom. Jag är inte insatt i vad han har gjort eller inte. Tycker han att han agerat rätt och någon annan har gjort fel så får han ta det själv, säger Fogelklou.

GT har vid upprepade tillfällen sökt Karl Robbjens, som uppgett att han ska återkomma, men sedan inte gjort det. Under onsdagsmorgonen bad han att få frågor per mejl som han skulle besvara senare under dagen.

Men har sedan inte återkommit, trots flera påstötningar.

En av frågorna rörde om han avser överklaga beslutet. Andra frågor rörde oklarheter i Robbjens ursprungliga förklaring till hur själva avflyttningen till Stockholm faktiskt gått till.

Karl Robbjens har möjlighet att överklaga beslutet men har valt att inte återkomma med några kommentarer.

Karl Robbjens uppgav i januari att han av misstag gått in på en avdelning på Skatteverkets hemsida för folkbokföring för privatpersoner då han i själva verket hade för avsikt att göra en eftersändning av post för ett av sina bolag.

Karl Robbjens: En förväxling

– Jag har förväxlat eftersändning av post för ett av mina företag med folkbokföring, sa Karl Robbjens och bad att få återkomma med en bild som visade hur enkelt det är att blanda samman två avdelningar – folkbokföring och eftersändning av post – på Skatteverkets hemsida.

Men vidaresändning av post administreras inte av Skatteverket över huvudtaget utan av ett bolag, Svensk adressändring AB, och en sådan avdelning återfinns alltså inte på Skatteverkets hemsida.

Frågor om detta har Karl Robbjens också valt att inte besvara.

Och någon bild har inte sänts oss.

Gruppledaren Jörgen Fogelklou uppgav i januari att de haft uppe en diskussion redan före valet om att Karl Robbjens skrivit sig på en adress i Stockholm och att han då snabbt ”flyttade tillbaka” till Göteborg för att kunna vara valbar.

– Nu blir jag lite matt. Innan valet var han skriven där uppe. Då sa jag till honom att ”det kan du inte göra, för då är du inte valbar här”. Då ändrade han tillbaka det snabbt, sa Jörgen Fogelklou då han i januari nåddes av uppgifterna om den nya registrerade flytten av partikollegan till Stockholm.