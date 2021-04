Göteborgarna: Så har vårvädret varit hittills

Lördagen har bjudit på en hel del solchanser i Västsverige med temperaturer på knappa tio grader.

Många passade på att njuta när solen tittade fram.

– Tio grader är trevligt det också, men det är ingen riktig vårvärme. Tyvärr ser våren ut att dröja, konstaterar meteorolog Josefine Bergstedt vid väderinstitutet Storm.

Krokus sprider vårkänsla i Göteborg. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Under söndagen kommer ett område med regn och blötsnö in söderifrån berättar hon. Det rör sig upp över Halland och Västkusten och in över övriga delar av Västra Götaland.

– På eftermiddagen blir det regn i hela området, säger Josefine Bergstedt.

Josefine Bergstedt, meteorolog vid väderinstitutet Storm. Foto: Privat

I samband med att regn och snöväder passerar kommer det också att vara en del blåst, särskilt vid kusten och över Vänern.

Vi får räkna med minusgrader både natten mot söndagen och mot måndagen. Regnområdet ligger kvar till måndag morgon.

Soliga dagar mitt i veckan

– Temperaturerna ligger runt noll och någon enstaka plusgrad på måndag förmiddag. Regn och blötsnö på det kan ställa till det i trafiken, särskilt för dem som hunnit byta till sommardäck. Det finns absolut risk för halka, förklarar Josefine Bergstedt.

Kommande vecka är det fortsatt kylig luft över området.

Under onsdag och torsdag ser det ut att bli en hel del sol, och inte så mycket vind.

– Då kan det komma upp i omkring tio grader. Men det blir fortsatt minusgrader under nätterna hela veckan.

Framemot nästa helg, i alla fall fredag och lördag, blir det också mest klart och soligt och runt tio grader, förklarar Josefine Bergstedt.

Enkät: Vad tycker du om vårvädret hittills?

GT träffade några glada vårentusiaster i Trädgårdsföreningen på lördagen och frågade vad de tycker om vårvädret så här långt.