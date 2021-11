I juni skickades ansökan in till Unesco och under måndagen kom beskedet att Göteborg utnämnts till Unesco City of Literature, uppger Göteborg Stad i ett pressmeddelande.

Enligt Axel Josefson (M) har utnämningen möjliggjorts av att offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle tillsammans lyft Göteborg som litteraturstad.

– Utnämningen ger ett internationellt erkännande av Göteborgs och Västra Götalands omfattande arbete inom litteratur, läsning och yttrandefrihet, säger han i pressmeddelandet.

”Helt i linje med vår vision”

”Göteborg utnämns utifrån sin unika profil som i ansökan bygger på ett rikt förenings- och litteraturliv med satsningar på läsfrämjande och internationella samarbeten”, skriver Göteborgs Stad i pressmeddelandet. Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet ansvarar Göteborg Stad för åtagandet som Unesco City of Literature.

Enligt pressmeddelandet finns en flerårig plan för att utveckla arbetet med läs- och skrivfrämjande insatser. Man hoppas även på att kunna stärka kreativa näringar och litteraturexport.

– Utnämningen och en profil som litteraturstad går helt i linje med vår vision om att ta ansvar och bidra i viktiga frågor för samhället, som social hållbarhet, demokrati och yttrandefrihet, säger Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg.

Flerårig plan

Litteraturstaden Göteborg har en plan som sträcker sig flera år framåt för att bland annat utveckla arbetet med läs- och skrivfrämjande insatser, vidga deltagandet i kulturlivet, värna yttrandefriheten.

– Som universitet har vi en särskild kunskapsroll i denna litterära demokratisatsning, säger Eva Wiberg.