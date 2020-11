Golfbil körde in i räcke – misstänkt rattfylleri

Flera trafikolyckor rapporterades in i Göteborgsområdet under natten till söndag. Bland annat välte ett gäng ungdomar med en epa-traktor i Kungsbacka, och på Donsö körde en golfbil in i ett räcke.

– Golfbilsföraren misstänks för rattfylleri, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.