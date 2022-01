Godsvagn spårat ur – helt stopp i trafiken

Strax efter 04 på tisdagsmorgonen spårade ett godståg på Västkustbanan ur. Det ställer till det för tågtrafiken mellan Göteborg och Malmö eftersom inga tåg kan gå genom Halmstad.

Trafikverket har ingen prognos för när trafiken kan gå normalt igen. Stationer som påverkas är urspårningen är Halmstad C, Laholm, Hyllie, Triangeln, Malmö C, Lund C, Landskrona, Helsingborg C, Maria, Ödåkra, Kattarp, Ängelholm, Barkåkra, Förslöv, Båstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka, Mölndal, Göteborg C.

Enligt Trafikverket kommer informationen att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Räddningstjänsten har inte behövt rycka ut till urspårningen då drabbade vagnen inte innehåller något farligt gods eller drabbats av läckage, skriver SVT.