Stormen Knud drar in över Sverige under fredagen och det är Västkusten som kommer att drabbas hårdast, enligt prognoserna.

Och de kraftiga vindarna är inget att leka med.

– Som det ser ut nu kommer vi upp i stormstyrka i medelvinden sent fredag kväll, det vill säga över 25 meter per sekund och orkanbyar, upp mot 34 meter per sekund, kring kustbandet, sa Camilla Albertsen, meteorolog vid Storm.

I Göteborg har SMHI utfärdat en klass 2-varning, vilket innebär att det finns risk för skador på byggnader och kringflygande föremål.

Glenn Hyséns tips inför stormen Knud

En av de Göteborgare som kommer befinna sig i sin hemstad när det stormar som mest är Glenn Hysén och han tar stormen på största allvar, berättar han.

– Visst, jag tar själv inte mycket grejer på allvar, men sånt här kan man fan inte strunta i, säger han.

Han berättar att han följt prognoserna de senaste dagarna och har därför haft god tid att förbereda sig. Nu delar han med sig av sina tre bästa tips för hur du på bästa sätt ska reda ut stormen:

1) Håll dig inomhus.

– Jag håller mig inne och det tycker jag att andra ska göra också, sånt här är inget att leka med.

2) Om du måste vara ute, tänk då på det här:

– Var inte kaxig och tro att man kan gå omkring helt som vanligt. Man kanske inte blåser bort själv, men man kan ju få ett trä i huvudet eller en takpanna som lossnat rätt i pallet.

3) Fyll på med förnödenheter i hemmet

– Bunkra upp, till exempel med bira, stormen kan ju hålla på i flera dagar.