Till följd av coronapandemin har Göteborgsvarvet tvingats skjutas upp till hösten.

Det har bekymrat många som tränat hårt för att kunna springa loppet – men även de äldre som tycker om att titta på.

Därför arrangerade äldreboendet Vegahemmet ett eget Göteborgsvarv. Det kallades Vegavarvet.

”En del av samhället”

– Många av hyresgästerna uppskattar folkfesten. Genom att anordna Vegavarvet ville vi ge alla möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. Det är viktigt att vi har ett brett utbud med aktiviteter som man ser fram emot och längtar till, säger Marie Bernhardsson, kulturcoach på Tre Stiftelser.

Eftersom äldreboendet ligger granne till Göteborgsvarvet – som under normala omständigheter anordnas så här års – fanns det en stor saknad hos de äldre.

– På Tre Stiftelser arbetar vi med att ta in staden och händelser. Om det är en musikfestival har vi en egen, exempelvis brukar vi arrangera minifestivalen Way Out Vega som speglar Way Out West. Det bidrar till att en känsla av att man är en del av samhället, fortsätter hon.

”Det här var jättekul”

Vegavarvet gick av stapeln den 20 maj. För att sätta rätt känsla fanns ett riggat start- och målområde, vätskestationen, sjuksköterskestation, funktionärer och till och med en bajamaja.

Deltagarna hade också nummerlappar.

– Det var roligt detta! Först trodde jag att det skulle vara runt hela Slottsskogen, men det här var lagom, säger Margareta Ingman, en av deltagarna.

– Det här var jättekul. Jag vill gärna tacka personalen som planerat dagen, säger Gullan Johansson, en annan deltagare.

