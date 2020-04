Så sent som för några dagar sedan rådde vindkaos runtom i Sverige – och SMHI hade flera klass 1-varningar utfärdade.

Nu blir det behagligare och varmare vårväder – inte minst på måndagen.

Då det kan bli upp till 17 grader i Västsverige.

– Allra varmast blir det i området mellan Ulricehamn och Göteborg och upp mot Mariestad. Söder om Vänern, i det området. Alla städer som ligger där, säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Per Holmberg. Foto: Expressen TV

I Svealand är det området kring Uppsala som sticker ut i med 13 grader.

– Uppsala är ett hett tips. Det brukar bli som varmast där i denna vindriktning. Mälaren gör att det inte blir som varmast i exempelvis Stockholm, säger Per Holmberg.

I Norrland väntas Gävle få varmast med 14 grader.

– Där kan jag säga mer säkert att det blir Gävle. Norrland får inte lika varmt på grund av mycket moln och att varmluften inte riktigt hunnit komma dit än, säger Per Holmberg.

Drar in på lördagskvällen

För Västsverige specifikt börjar det redan på söndagen.

– Under lördagskvällen drar det in varmare luft västerifrån. Detta kommer följas av ganska mycket moln under tidig söndagsmorgon, men sedan klarnar det upp. Det ser ut att bli en riktigt solig dag, säger Per Holmberg.

De högsta temperaturerna väntas i Sjuhäradsområdet och vid Skaraslätten där det kan bli 13-14 grader.

– Precis vid kusten blir det lite lägre, där är det kanske sju grader. Det kommer vara stor skillnad vid havsbandet och en bit in. Det blir som varmast mellan Vättern och Vänern, säger Per Holmberg.

”Kommer bli mer jämnvarmt”

På måndag väntas det sedan bli ännu varmare, då varmluft drar in under natten.

– Det blir strålande solsken och inga moln alls. Då är det temperaturer på upp mot kanske 16-17 grader någonstans. Det blir sydvindar, så det kommer nog bli mer jämnvarmt förutom just vid kusten, säger Per Holmberg.

Han tillägger:

– Det kommer bli den varmaste dagen hittills i år.

Vårsolen och de behagliga temperaturerna kommer till Västsverige. Foto: Jessica Gow / TT / TT NYHETSBYRÅN

Kallfront drar in

Natten mot tisdag drar en kallfront in med moln och en del skurar in över Västsverige. Först framåt eftermiddagen väntas det klarna upp och bli soligt väder.

Dock med något lägre temperaturer.

– Det blir runt tio grader kanske, upp mot tolv grader som mest. Men det ser också ut att bli ganska blåsigt, vid kusten i alla fall. När det blåser västerifrån så här års blir det alltid som varmast ju mer österut du kommer, säger Per Holmberg.

Onsdagen väntas enligt lördagens prognos bli solig men blåsig och med temperaturer på drygt tio grader. Men återigen, påpekar Per Holmberg, lägre vid kusten.

Torsdag blir ungefär den samma.

– Det blir inte lika blåsigt, men rätt så soligt då med. Runt tio grader, säger Per Holmberg.