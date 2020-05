Det var i påskas som Falkenbergs kommun bestämde sig för att inte erbjuda hemtjänst till fritidsboende från andra kommuner som ansökte om vård och omsorg. De som ansökte fick därför avslag.

Deras försvar var att de inte har möjlighet att erbjuda hemtjänst under coronakrisen.

– Vi har ett ansträngt läge och för att klara kärnverksamheten kände vi att vi var tvungna att ta ett beslut att inte erbjuda hemtjänst till de som är från andra kommuner. Mycket också på grund av att inte ytterligare belasta våra medarbetare, sa Kerstin Rosell (S), socialnämndens ordförande i Falkenberg, i påskas.

Skickade mejl till Anders Tegnell

Till följd av kommunens beslut anmälde en 84-årig kvinna ärendet till förvaltningsrätten som i förra veckan gav sin dom. Falkenbergs kommun har brutit mot lagen.

Därför skrev Kerstin Rosell ett långt mejl till statsepidemiolog Anders Tegnell och vädjade om att Falkenbergs kommun skulle slippa erbjuda hemtjänst till besökare i sommar.

I mejlet skrev hon bland annat:

”Anser Folkhälsomyndigheten att den situation som Falkenbergs kommun de kommande månaderna kommer att befinna sig i motiverar regeringen att genom särskild föreskrift temporärt beslutar om kommuners rätt att neka hemtjänst för boende i andra kommuner? Regeringen har i rådande situation möjlighet att meddela särskilda föreskrifter om det behövs av smittskyddsskäl för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19.”

Nu på riksdagsnivå

Kerstin Rosells vädjan till Anders Tegnell verkar ha betalat av sig och ärendet har hamnat på riksdagsnivå.

En majoritet i riksdagen som består av M, K och SD och nu även C, som bytt hållning i frågan, är nu för en lagändring. De har lämnat in ett utskottsinitiativ i riksdagens socialutskott som ska behandlas inom kort för att uppmana regeringen till en lagändring, det rapporterade Ekot under torsdagen.

– Att man tillfälligt gör ett avsteg från lagen och inte beviljar besökande hemtjänst för att förhindra smittspridning har varit i utskottet och ska till riksdagen. Jag reagerar på att det gått så snabbt, säger Kerstin Rosell.

Varje sommar kommer mellan 40 och 50 sommargäster till västkuststaden som är i behov av Falkenberg kommuns hemtjänst.

– Det är inte görbart i denna sits. Nu är det nog många som stannar hemma och håller sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändå. Men jag tänker att det ändå är många. Jag vill betona att det handlar om att detta gäller under coronakrisen och inte annars, säger Kerstin Rosell (S).

