Gilbert köpte hus för 500 kronor: ”Samlar på dem”

För tre år sedan la Munkedals kommun ut en av sina fastigheter till försäljning. Huset, en drygt 130 kvadratmeter stor villa byggd på 80-talet, ville man bli av med för att i stället bygga ett logistikcentrum på platsen. Det uppger Bohusläningen.

Men att riva hus är dyrt, och i stället valde kommunen att sälja det för en symbolisk summa: 500 kronor. Villkoret var att köparen åtog sig att flytta huset.

Och kommunen fick napp.

Gilbert Göransson, lanbrukare från Ellös på Orust, var villig att betala den begärda summan. Någon budgivning blev det inte.

– Det kostar omkring 10 000 kronor per kvadratmeter att riva ett hus, så det blev en bra affär för båda parter – och för miljön. Munkedals kommun har varit väldigt tillmötesgående och lätta att ha att göra med, säger Gilbert.

Samlar på hus

Att flytta ett hus är nog inget som gemene man ger sig på i första taget, men Gilbert Göransson har gedigen erfarenhet på området. Sitt första hus flyttade han i 18-årsåldern, och sedan dess har han gjort det ytterligare fyra gånger.

Och husen, de har han kvar.

– Jag samlar på dem. Några har jag ställt på min gårdsmark, andra har jag placerat på tomter som jag köpt och så hyr jag ut. Jag gillar inte att sälja.

Femhundrakronorshuset har han flyttat drygt sju kilometer till en tomt i Munkedal, men än återstår en hel del jobb innan det är klart för inflyttning.

– Jag har förberett marken, byggt en grund och håller på och jobbar invändigt nu. Det blir lite modernare, med öppen planlösning och golvvärme. Totalt räknar jag med att det kommer att kosta omkring en och en halv miljon.

”Finns ingen begränsning”

För att flytta ett hus använder sig Gilbert av en lastbil med luftfjädring, berättar han.

– Jag släpper ut all luft, backar in släpet under huset och fyller på luften igen. Sen är det bara att köra i väg. Ett hus är väldigt stabilt egentligen.

Det aktuella huset flyttades drygt sju kilometer, men enligt Gilbert går det att genomföra betydligt längre flyttar än så.

– Egentligen finns det ingen begränsning för hur stora hus man kan flytta eller hur långt. Det som avgör är om en kommer fram på vägarna eller inte.

Någon byggutbildning har han inte, men att vara lantbrukare är att vara allkonstnär och med det kommer man långt, menar Gilbert Göransson.

– Jag har ett ordstäv: Var och en på sin plats och bönder överallt.

