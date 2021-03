Från och med lördag införs ett maxtak på 500 besökare i alla varuhus i Sverige. Beslutet drabbar stora varuhus som exempelvis Ikea och Gekås i Ullared.

Köpcentrum och gallerior klarar sig undan från de nya restriktionerna, då det är en allmän plats. I stället drabbas de enskilda butikerna.

– I ett första perspektiv tycker jag förstås det är oerhört viktigt att vi hjälps åt för att hålla nere smittspridningen i Sverige. Det är nummer ett. Vi ska såklart göra vårt i det, säger Patrik Levin till GP.

Vd:n ”Konstigt”

Till GP säger Patrik Levin att shoppingmeckat ständigt blivit kontrollerad och att de har klarat alla kontroller. Därför tycker han att det är ”konstigt” att regeringen fattar ett beslut som, enligt honom, bara drabbar Ikea och Ullared.

Samtidigt uppmanar han nu besökare att inte komma till Ullared i helgen. Vanligtvis kan varuhuset ta emot upp till 9 000 besökare, men nu begränsas alltså antalet till 500 besökare.

– Försöka undvika att komma på helgerna. Försöka planera sitt besök och komma under veckorna när vi har ett betydligt lägre besöksantal, så att man har en rimlig chans att över huvud taget komma in i varuhuset. Kommer man på lördagen finns det en risk att man får stå i kö hela dagen och inte ens kommer in, säger Patrik Levin till GP.

För att minska risken för stora köbildningar delas varuhuset upp i två separata varuhus.

