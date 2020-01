Gekås höghus klart i tid – trots branden

Det var den 24 april förra året, som det nästan färdigbyggda och 16 höga våningar höga lägenhetshuset började brinna.

Branden blossade upp på kvällen och C More kablade ut bilder på eldsvådan mitt under den allsvenska fotbollsmatchen mellan Falkenberg och Sirius på Falcon Alkoholfri Arena, belägen alldeles i närheten av det brinnande huset.

– Oj, här har vi dramatik. En brand i Falkenberg i ett hus några hundra meter härifrån. Ni hör ju sirenerna. Det ser inte bra ut, hoppas att räddningstjänsten får kontroll över det så snart som möjligt, sa C Mores kommentator Björn Geijer i sändningen.

Först morgonen därpå lyckades de 16 styrkor som kämpade med branden att släcka den.

Bilder från branden sändes på C More under en Allsvensk match. Foto: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN

Byggnaden som brandhärjades ägs av Gekåskoncernen, som bland annat äger varuhuset Gekås i Ullared.

Länge osäkert om hyresgästerna kunde flytta in i tid

Planen från början var att huset hyresgäster skulle flytta in i början av 2020, men efter branden var det länge osäkert om det skulle vara möjligt med tanke på de skador som branden orsakat.

Gekås AB:s vd Boris Lennerhov. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Det har dock visat sig katt skadorna inte var så omfattande som man oroade sig för och i dagsläget gör de första hyresgästerna redo för att flytta in i byggnaden – som planerat.

– Det såg väldigt dramatiskt ut när det hände med en enorm rökutveckling så då trodde man det skulle gå riktigt illa. Men nu blev det inte så dramatiskt utan den nedre delen skadades inte alls och flyttas in enligt plan, säger Boris Lennerhov som är ordförande för Vesterhavsgruppen som byggt huset, till P4 Halland.

Branden har dock inneburit en rejäl ekonomisk smäll för Gekås AB.

– Det är klart att det här kommer kosta massa pengar, men jag kan inte svara på om det kommer kosta 1 miljon kronor eller 50 miljoner, har Boris Lennerhov tidigare.