Fysioterapeut pussade och tafsade på patient

En vårdgivare i Västra Götaland har anmält en av sina tidigare anställda till IVO. Bifogat finns ett brev där en kvinnlig patient beskriver vad hon har utsatts för.

Under behandlingen uppges den manliga fysioterapeuten ha bett kvinnan att ta av sig sin behå när hon, liggandes på en brits och med en filt över sig, fick behandling för smärta i överkroppen.

Fysioterapeuten ska därefter ha övergått till att demonstrera en andningsövning, varpå han förde in sin hand under filten och la den vid kvinnans bröst.

”Chockad och ledsen”

”Han drar sedan in sin arm uppifrån via halsen/ nyckelbenen, ner mellan mina bröst, under filten och ner till övre delen av magen. Jag upplever situationen som väldigt obehaglig och uppger att jag känner att behandlingen är klar”, skriver kvinnan.

Mannen ska därefter ha böjt sig ner och pussat henne på pannan.

”Jag känner mig chockad, ledsen och utnyttjad”, skriver kvinnan.

I sin Ivo-anmälan uppger vårdgivaren att det inte är första gången som mannen gjort sig skyldig till något liknande, men den gången ska patienten inte ha velat anmäla.

Mannen fick dock en skriftlig varning, och efter den senaste händelsen stängdes han av från sitt arbete. Några veckor senare sades han upp från sin tjänst.

”Att skriva den här texten väcker minnet av hur hans hand rör mig på ett väldigt opassande sätt och jag känner mig oerhört sårbar just nu”, avslutar patienten sin anmälan med.