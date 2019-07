Under torsdagskvällen låg Jennifer Lyrén Pezic, från Kärra i Göteborg, i sängen tillsammans med sin fyra veckors bebis. Ettåriga dottern Izabelle låg och sov i ett av rummen i radhuset och i ett annat rum satt hennes man framför datorn.

Han hörde då hur något pågick utanför och gick ut på balkongen för att se vad som som hände. Då får han se en person på andra sidan häcken som kastar in något i rummet där dottern ligger och sover, något GP först skrev om.

Plötsligt smäller det till i dotterns sovrum och Jennifer kastar sig upp för att se vad som hänt.

– Jag flyger upp och ser bara massa färger i hennes rum. Då hade raketen som de kastade in smällt av. Jag gick in rummet och möttes av ett jättemoln med rök. Det var som att gå in i en vägg av rök, säger hon.

Räddades av nallen

Jennifer får tag i dottern som vaknat och gallskriker innan hon rusar ner för trappan och ut på gatan.

– Jag hann inte se om det brann eller inte, jag bara sprang in och hämtade henne och ville få ut henne därifrån.

Även hennes man rusar ut och försöker få tag på personerna som kastat in fyrverkeripjäsen men de kör snabbt därifrån på cyklar och mopeder.

– Jag ringde 112 direkt men de kunde inte skicka en bil just då. Min man kom tillbaka efter att han jagat efter dem en bit och min pappa som bor i närheten kom också. Vi gick upp på övervåningen då för att kolla så att det inte brann och för att se vad som hänt.

Väl uppe på övervåningen möttes de av ett förstört rum. Både väggar, tak och leksaker hade skadats av raketen och det låg aska i dotterns säng.

Askan från fyrverkeripjäsen hittades på både golv, tak, väggar och leksaker. Foto: PRIVAT / PRIVAT

Raketen hade då farit rakt in genom fönstret som stod öppet och sedan färdats i riktning mot Izabelles säng.

– Hon har en nallebjörn där som sitter på en stol vid fotändan av sängen. En stor nalle som är större än henne. Den hade fått ta emot det värsta. Det ser ut som att den fått ett skotthål genom huvudet. Det känns som att den blev hennes räddning. Hade inte den suttit där hade det nog kunnat gå riktigt illa, säger Jennifer.

Raketen lämnade ett hål rakt igenom huvudet på nallen som stod i fotändan av dotterns säng. Foto: PRIVAT / PRIVAT

Familjen skärrade

Efter händelsen var hela familjen chockade. De har bara bott i huset sedan i maj och brukar vanligtvis inte ha fönstren öppna.

– Vi har en babymonitor som varnade för att det var för varmt i rummet, så då öppnade jag fönstret. Jag brukar inte ha det fönstret öppet annars. Nu vill jag verkligen inte öppna några fönster när mina barn ligger i rummet.

Hon berättar att hon upplever att dottern efter händelsen reagerat på höga ljud och hon själv har känt sig skärrad.

– Vi är helt skärrade och jag upplever att dottern stannar upp och reagerar på höga ljud. Man har inte riktigt förstått hur allvarligt det faktiskt är. Det är helt sjukt. Vet inte om vi hade änglavakt eller bara kanske tur när man tänker på vad som kunnat hända, säger hon.

Efter incidenten har händelsen polisanmälts. GP skriver att det inte finns någon misstänkt i ärendet.