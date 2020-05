Det var vid runt halv två-tiden natten till tisdagen som polisen fick ett larm om en bilist som kört i diket i Dals-Ed i Dalsland.

– När vi kom dit var föraren märkbart berusad. Naturligtvis blir man misstänksam när man ser en begravningsbil i diket med en berusad förare, mitt i natten, säger Peter Adlersson, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisens presstalesperson Peter Adlersson. Foto: Lovisa Waldeck

Polisen ringde till ägaren som berättade att det inte bara var en bil som stulits på begravningsbyrån, utan två.

– Vi kunde snabbt hitta den andra bilen i centrala delarna av orten, säger Peter Adlersson.

Ägaren: ”Fundera på hur vi ska lösa detta”

Begravningsbyråns ägare är Patrik Ernstsson, 49. Han har jobbat på familjeföretaget Ernstssons begravningsbyrå sedan 2002 och varit ägare sedan 2006.

Han visste som sagt inte om stölden förrän polisen ringde.

– Vi har larm och kamera, men tyvärr inte i källaren där inbrottet var. En bil var krockad och den andra kördes inte långt innan den parkerades, säger Patrik Ernstsson.

Likbilen som parkerades bara några hundra meter bort var intakt, men det kvaddade fordonet tror Patrik Ernstsson att de kommer få lösa in.

– Vi får fundera på hur vi ska lösa detta, först och främst med försäkringsbolaget. Jag har inte riktigt hunnit ta tag i det, ska erkännas, säger han.

Kommer ändra rutinerna

En svaghet, som han själv kallar det, är att nycklarna fanns inuti bilarna. De har därför inte behövt brytas upp innan de kördes i väg.

– Vi får se hur försäkringsbolaget ställer sig till det. Det var bara att hitta nycklarna. Det blir slentrian när man haft det så här länge. Det kommer vi naturligtvis få göra om nu, säger Patrik Ernstsson och tillägger att han bara har gott att säga om polisens arbete.

Patrik Ernstsson, ägare Ernstssons begravningsbyrå. Foto: PRIVAT

Trots händelsen och det merjobb det lett till håller han modet uppe, berättar han.

– Det låter kanske lite konstigt, men det är inget jag kommer ligga sömnlös över i natt. Vi kommer klara verksamheten, att vi fick tillbaka en av bilarna gör det enklare. Vi kommer bara få planera väl, säger Patrik Ernstsson.

Man greps på platsen

Föraren, som är i 50-årsåldern, greps vid platsen. Han är nu misstänkt för rattfylleri samt för tillgrepp av fortskaffningsmedel.

– Han sitter just nu i Trollhättan och ska höras under dagen, berättade Peter Adlersson, polisens presstalesperson, tidigare under tisdagen.

Under den närmsta tiden ska det även göras en teknisk undersökning på de båda likbilarna.