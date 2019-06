Vad är det bästa med Bob Dylan? Örjan: ”Att han alltid förnyar sin musik. Favoritlåten är ”Visions of Johanna” som är med på skivan ”Blonde on Blonde”. Den låten är höjdpunkten på den skivan. Det är ofattbart att en 25-åring kan ha gjort det albumet. Detta är min 27.e Dylan spelning. Den bästa spelningen var på Cirkus i Stockholm 1991. Ida: ”Jag är gift en med en Dylan-fan och har lyssnat igenom alla hans låtar och har insett att Nobelpriset gick rättvis till honom. Han är verkligen en poet. Jag är imponerad. Min favorit låt är ”Make you feel my love”. Vi hade den låten när vi gifte oss.” Ida Ihd, 58, specialpedagog, Malmö och Örjan Gerhardsson, 65, bokförläggare, Malmö.

Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN