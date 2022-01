Fortsatt ökning av covid-patienter i VG-regionen

Förra veckan vårdades 205 personer på sjukhus för covid-19 i Västra Götalandsregionen.

När siffrorna uppdaterades under måndagen var det 227 personer inneliggande.

– Vi har en massiv smittspridning i samhället just nu. Vi tog in någonstans över 80 000 prover förra veckan, det är ett tecken på hur mycket luftvägsinfektioner som cirkulerar i samhället just nu, säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.

Ovaccinerade dominerar på iva

Däremot har antalet patienter minskat på intensivvårdsavdelningen. Nu vårdas nio personer på iva – förra veckan vårdades elva personer.

– Det är för tidigt att säga om belastningen på iva kommer fortsätta minska. Men tack vara den goda vaccintäckningen så har antalet som behöver intensivvård sjunkit markant jämfört med tidigare vågor och vi tolkar det som en vaccinationseffekt. Det är fortfarande så att det är helt dominerat med ovaccinerade på iva. Den rekommendationen är fortfarande väldigt stark, att har man inte vaccinerat sig så finns det goda skäl att göra det, säger Kilhamn.

Regionen i stabsläge

Dagen innan nyårsafton gick regionen upp i stabsläge med anledning av det hårda trycket på sjukvården där även många i personalen varit frånvarande på grund av sjukdom.

– Det är ett ansträngt läge men det är inte bara på grund av covid utan det är den samlade bilden av ett högt söktryck av olika orsaker och sjuk personal.

Att Västra Götalandregionen är i stabsläge betyder att regionen kan använda sina samlade resurser för att hjälpa enskilda sjukhusförvaltningar.

Antalet inneliggande patienter i regionen Den 10 januari kl. 10:00 fanns det totalt 227 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 9 på intensivvårdsavdelning på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. NU-sjukvården: 52 varav 1 IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 119 varav 5 IVA Sjukhusen i Väster: 19 varav 2 IVA Skaraborgs sjukhus: 20 varav 0 IVA Södra Älvsborgs sjukhus: 17 varav 1 IVA Källa: vgregion.se Visa mer

Se också: