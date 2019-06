I maj 2019 sitter en medelålders kvinna i stora bylsiga kläder och slöja på ett hotellrum i den kurdkontrollerade staden Erbil i norra Irak.

Runtomkring henne svärmar hennes sju barnbarn:

– Mormor, mormor, mormor!

För de små föräldralösa barnen är mormor ett av få kända ansikten de sett den senaste tiden.

Men för andra är mormor Ulrika Papes plötsliga ankomst till hotellet i Erbil allt annat än välkommen. Volontärerna på hotellet skruvar på sig.

De vädjar om att hennes besök inte ska nå offentligheten.

Morfaderns kamp för barnen

I flera veckor hade de så kallade Skråmobarnen, den döde IS-terroristen Michael Skråmos sju barn, fått stort utrymme i svenska medier.

Dagligen följdes barnens morfar Patricio Galvez i hans sökande efter barnbarnen och hans kamp mot byråkratin – både inom svenska och irakiska myndigheter.

Då och då hade han duckat för frågorna om barnens ökända mormor. Andra frågor var mer akuta. Och till slut hade Patricio Galvez lyckats få ut barnbarnen från lägret i det krigshärjade tidigare IS-kontrollerade området.

Men hur var det med mormodern? Skulle hon få en roll i barnens liv efter hemkomsten till Sverige? Och på vilket vis skulle en sådan kontakt påverka barnens återanpassning till svenska förhållanden efter flera år i terrorstaten.

Barnen: ”Mormor, mormor, mormor!”

Den 10 maj 2019 sköt morfadern Patricio Galvez slutligt frågan på framtiden, då han intervjuades av Expressens reporter Kassem Hamadé på plats i Erbil:

– Vi har inte kunnat diskutera denna fråga än. Som jag sa tidigare, att rädda barnen från lägret var det viktigaste för mig. När det gäller andra frågor runtomkring barnen tror jag att det är myndigheterna som tar de besluten. Det finns ingen anledning att vi ska diskutera sådana saker.

Dagen efter intervjun landade mormodern Ulrika Pape i all hemlighet i Irak.

Hon checkade in på samma hotell som barnen och exmaken bodde på, i ett förbokat rum.

– Hon gick upp till barnens rum direkt. Så fort barnen såg henne skrek de ”mormor, mormor, mormor”, sa en av hotellcheferna till Expressens utsände, som samtidigt kunde notera hur hotellet under dagen förstärkt den väpnade vaktstyrkan.

Vem är mormodern Ulrika Pape? Vad var det som gjorde volontärerna så oroliga över hennes ankomst?

För att besvara den frågan behöver vi backa bandet flera år tillbaka i tiden.

Ulrika Pape anslöt till IS

”Saknar inte kalla Sverige alls. Hoppas allt är bra. Ciao ciao”

Det var den 1 oktober 2014 och Ulrika Pape hade hörsammat Islamiska statens, IS, uppmaning till världens rättrogna muslimer att åka ner och ansluta sig till det nyligen utropade kalifatet.

Och Ulrika Pape var inte ensam på sin resa. Med sig till Turkiet för vidare färd till Syrien och terrorstatens huvudstad Raqqa hade hon sina två yngsta barn, båda i småskoleåldern.

I sällskapet fanns också Ulrikas äldsta dotter, den då 24-åriga Amanda, Amandas fyra små barn och barnens pappa: den ökände IS-propagandisten Michael Skråmo.

De hade alla tagit steget att lämna det Sverige de föddes och växte upp i för att leva under terrorsekten IS hårda religiösa regler.

Samtidigt som civilbefolkningen flydde i miljontal från Syrien, åkte de motsatt väg – in i krigshärden.

Krypterade meddelanden

Men i sms-meddelanden hem till Sverige gav Ulrika Pape lugnande besked till sina två små barns pappa hemma i Varberg, sin exmake. Han hade bara fått veta att barnen var på en två veckors semesterresa till Turkiet och att ingen av dem saknade ”kalla Sverige”.

”De mår bara bra och är lyckliga”, skrev Ulrika Pape och försökte lugna hans växande oro över att semestern drog ut på tiden.

Datumet för barnens hemresa sköts hela tiden fram.

Den 20 oktober 2014 skickade Ulrika Pape ett nytt meddelande till barnens pappa, denna gång på den krypterade kommunikationsappen Viber – ett vanligt program i IS-miljön för att undkomma avlyssning:

”Vi kommer att stanna till januari tror jag. De kan börja i en skola för utländska barn här i Istanbul som är bra. De vill stanna o mår jättebra.”

Januari 2015 kom.

Och fortfarande var barnen borta.

Exmaken: ”Levde ett vanligt liv”

– Hon var en vanlig tjej och jag förstår fortfarande inte varför hon ändrade sig.

Ulrika Papes exmake, pappan till de två små barnen som fördes till Syrien, ställer sig fortfarande frågande inför den stora Förändringen som skedde för snart 12 år sedan.

Han kommer själv från Sydamerika, beskriver sig som katolik som bara tror på Gud: ”Gud och ingenting annat, ingen påve, bara Gud”.

Och Ulrika som han levde med under tio år av sitt liv beskriver han som ”en vanlig svensk”, intresserad av att läsa, en ”protestant” som besökte kyrkan bara för dop, bröllop och begravning.

– Vi levde ett vanligt liv, säger han i dag.

Ulrika Pape och hennes dotter Amanda konverterade till islam ungefär samtidigt, under hösten 2007.

Ulrika och exmaken hade gått isär och Ulrika hade flyttat med barnen från Varberg till ett lägenhetsområde i Falkenberg.

Ulrika Pape konverterade under 2007 och anammade snabbt en radikal tolkning av islam.

Där blev Ulrika vän med en muslimsk grannfamilj från Somalia. Och mötet med kvinnan i familjen berörde henne starkt.

”Samtidigt hade min mamma mycket kontakt med våra muslimska grannar, kommer ihåg hur hon exalterat en gång berättat för mig om uttrycket ”MashaAllah”, ska dottern Amanda skriva i ett blogginlägg många år senare.

Ulrika Pape: ”Karlar!”

För både mamma och dotter innebar beslutet att konvertera ett tydligt brott med deras tidigare liv.

Ulrika hade under tonåren och tidig vuxentid umgåtts i vänsterkretsar, med politiskt aktiva exilchilenare. Hennes första make, Amandas pappa Patricio Galvez, har i intervjuer berättar hur de båda träffades på ett vänsterläger i Varberg.

Som 18-åring födde hon Amanda.

Några år senare frågades Ulrika Pape ut av lokaltidningen om vad hon tycker är det bästa med Sverige.

Hon bär svarta solglasögon. Leendet är brett och stort, det blonda lockiga håret sträcker sig ner till axlarna.

Hennes svar till reportern var kort:

– Karlar!

Ulrika Pape: ”Mitt inre förändrades”

Dottern Amanda levde för teatern. Hon gick en teaterlinje på gymnasiet, en glad teatertjej som lyssnade på hiphop och dansade streetdance i stora bagiga kläder.

I ett blogginlägg flera år senare beskriver hon själv hur hon var uppvuxen i en mer eller mindre ateistisk miljö, men snabbt kom att anamma sin nya tro.

Det började med att hon tävlade med en muslimsk vän om att recitera ett längre citat ur Koranen, som hon fann vackert och gjorde henne mer intresserad, skriver hon.

”Under hela hösten förändrades mitt inre mer och mer utan att jag riktigt tänkte på det.. Jag vet inte riktigt exakt vad som fick mig att komma till Islam förutom att det var Allahs vilja”.

”Vi blev alla muslimer under en två månaders period”, skrev hon om sitt och mammans beslut att konvertera.

”Jag tog på mig hijab på en gång och första dagen i skolan kändes jobbig, då jag gick i teater och alla trodde jag bara klätt ut mig! Pust*.. De flesta trodde nog att jag bara blev muslim för någon annans skull.”

Började klä sig i niqab

Snart bytte hon hijaben med ansiktet öppet framtill mot den mer heltäckande klädseln niqab, med bara öppning för ögonen.

Och även mamman Ulrika Pape började klä sig på samma sätt.

– Hon började ändra sig och klä sig, med kläder där man bara ser ögonen. Jag kan fortfarande inte förstå. Och hon började även ändra mina barn, säger exmaken.

Vid ungefär samma tid började socialtjänsten få upp ögonen för Ulrika Papes familj.

Hon levde ensam som förtidspensionär med sina barn i Falkenberg. I två anonyma anmälningar till socialtjänsten väcks oron över att de minsta barnen inte syns till ute i grannskapet.

Dottern träffade Michael Skråmo

Ulrika Pape berättade under den efterföljande utredningen att hennes nya religion ”har påverkat henne till det bättre som förälder”.

”Barnen är en välsignelse, en del av oss”, förklarade hon för utredarna.

De två anonyma anmälningarna kopplade hon till islamofobi:

”Ulrika är övertygad om att de anonyma anmälningarna kommer från undersköterskor som arbetar i närheten. De har synpunkter på att Ulrika konverterat och nu är muslim samt att hennes hem ses som ett fängelse”.

Hon fick rådet att sätta barnen i förskola, men utredningen hann aldrig bli klar innan hon flyttade med barnen till Biskopsgården i Göteborg.

I äldsta dottern Amandas liv hade en man dykt upp som ska påverka hela familjens liv för all framtid.

Skråmo lade kockdrömmen på hyllan

– En dag kom han hem och berättade att han konverterat till islam.

En nära anhörig minns hur Michael Skråmo konverterade strax efter gymnasiet och att familj och vänner trodde att det bara var en ”tonårsgrej”, någon fas han gick igenom:

– Vi trodde det var övergående eftersom unga människor går genom olika faser i livet, nu vet vi att vi hade fel, fortsätter den anhörige.

Michael Skråmo hade precis blivit klar med sin kockutbildning på Ester Mosessons gymnasium i centrala Göteborg.

Och slutbetygen han fick med sig var hyfsade, med undantag för ett underkänt betyg i religionskunskap.

”Klassens pajas” hade han kallats. Han hade spelat och sjungit i ett rockband och var ofta ute och festat med vänner. Ytterligare några år tidigare hade han stått i Nordstans köpcentrum i Göteborg under helgerna och jonglerat för pengar.

Drömyrket hade en gång varit polis.

Nu bröt han med allt.

Kockplanerna lades på hyllan och Michael Skråmo packade sina väskor för att flytta ner till Egypten. Där väntade studier i arabiska och islam.

2009 blev Ulrika Papes dotter Amanda och Michael Skråmo ett par. De gifte sig enligt muslimsk sed.

Hon följde efter ett tag med till Egypten där Michael Skråmo fortsatte sina studier. Inte olikt många andra konvertiter anammade de båda en extrem och bokstavstrogen hållning av islam.

Flera trodde att Michael Skråmos konvertering till islam var en fas i hans liv: ”Vi trodde det var övergående”.

Hemma i Göteborg hade Michael Skråmo börjat predika. Han drev en egen hemsida, ”Islam idag”, och började åka runt och föreläsa sin tolkning av religionen, en salafistisk inriktning av islam, i föreningslokaler och mörka källarmoskéer.

Han gav råd om hur en ”riktig muslim” ska bete sig under en mängd olika namn: Abou Ibrahim al-Swaidi, Abdulsamad al-Swaidi och Abdul Samad.

Även Amanda startade en egen muslimsk blogg, ”Skönheten islam”.

Där gav hon råd till framför allt unga muslimer och kvinnor om hur de ska uppträda som renlärliga muslimer och om sina egna erfarenheter.

I bloggen återkommer Amanda till hur hon och även mamman Ulrika Pape konverterat, hur det är att som muslimsk kvinna bära heltäckande niqab.

Fick snabbt fyra barn

”Att bära niqab är en lycka, en befrielse, som jag älskar!”, skriver Amanda och tar upp vad hennes mamma får möta då hon går ute i heltäckande klädsel:

”Men mamma har gått till banken flera gånger och det brukar gå bra. Sist hon var där så fick hon attityd av kvinnan bakom disken trots att mamma samarbetar.”

Hennes första inlägg på bloggen gjordes i april 2009, samtidigt som hon hoppade av sista terminen i gymnasiet. Teatern var definitivt ett avslutat kapitel i hennes liv.

Amanda och Michael fick i snabb takt fyra barn tillsammans. Och släkten delades i synen på den unga familjen.

Michael Skråmo hade börjat omskrivas i media som en radikal islamist. Han deltog även tidigt i SVT Debatt som företrädare för den muslimska miljön i debatter om muslimers utsatthet, under vinjetten ”Hetsjakt på muslimer”.

Under sina olika pseudonymer tog han ställning för flera terrorister och när IS bröt fram på den politiska och militära scenen i Syrien gör han ingen hemlighet av var hans sympatier står.

Träningsläger för terrorister

På Facebook-kontot Abou Ibrahim al-Swaidi skaffade Michael sig en bakgrundsbild som föreställer en man med IS-flagga och IS-loggan ”al-Khilafa” som betyder kalifatet.

På ett annat av sina Facebook-konton uppmanade han muslimer att skänka pengar till den amerikanske islamisten Abu Taubahs familj. Abu Taubahs riktiga namn är Marcus Robertson och var ansvarig för träningsläger för terrorister i Mauretanien och Mali. Han är dömd för flera ekonomiska brott, vapenbrott och terrorbrott i USA.

När IS roll blev starkare i Syrien, tog Michael Skråmo i sina kanaler också öppet ställning för dem.

– Han har varit med i IS före de flesta här, har flera i Skråmos omgivning beskrivit honom.

Och då Michael Skråmos svärfar diskuterade de brott som IS begår i Syrien och i Irak försvarade paret IS.

– De sa att det var IS-medlemmar som dödades av andra och inte tvärtom. De sa att IS inte dödar oskyldiga människor. Vad ska man tro på? Jag tror inte att Gud är glad över alla dessa religioner. Gud är kärlek - bara kärlek, sa Michaels svärfar.

Men Ulrika Pape tog motsatt ställning för sin svärson och radikaliserades även hon.

In i det sista har hon hållit fast vid sin bild av svärsonen:

– Han bryr sig om muslimerna. Han är en bra man, han tar hand om allting. Om en muslim försvarar sig själv är han en terrorist, men vilka är det egentligen som attackerar de muslimska länderna?

Extrem shariatolkning

I juni 2014 utropade dåvarande ISIS ledare Abu Bakr al-Baghdadi kalifatet i Syrien och Irak.

En islamisk stat, vilande på en extrem tolkning av islamsk sharialag med Abu Bakr al-Baghdadi själv som dess ledare.

Den nyutropade staten och rörelsen som styr den får namnet Islamiska staten, IS.

IS snabba expansion och enande av olika islamistiska sekter och grupper i kriget gav bilden av en rörelse med framtiden för sig. Som mest sträckte sig den Islamiska staten från västra Syrien till östra Irak, ett område lika stort som hela Götaland. al-Falluja i Irak och Raqqa i Syrien föll i IS händer.

Därefter kom Mosul och Tikrit.

Samtidigt spreds vittnesmålen om IS övergrepp över världen. Sektens egen propaganda i sociala medier innehöll bilder och filmer på brutala avrättningar.

Vittnesmålen: Extrem brutalitet

Flyktingar från Syrien vittnade om en extrem brutalitet i de ockuperade områden som IS lagt under sig.

De vittnesmålen kunde knappast undgått någon då Abu Bakr al-Baghdadi utropade sitt kalifat och uppmanade alla rättrogna muslimer att slå sig ner och bygga en ny framtid med dem.

Michael Skråmo försökte få fler muslimer i väst att ansluta till IS.

Bland de tusentals som hörsammade uppmaningen fanns Ulrika Pape, hennes dotter Amanda och Michael Skråmo.

De förklarade för släkt och vänner att de ska på en två veckors semesterresa till Turkiet. En del fick också höra en lögn om att Michael fått jobb som kock i landet.

De tog sina barn och satte sig på flyget söderut.

Exmaken: ”Kopplade in Säpo”

Senare under hösten 2014 började det gå upp för Ulrika Papes exmake att hon inte skulle komma hem med barnen från den påstådda semesterresan till Turkiet.

Samtidigt blev det allt svårare att komma i kontakt med Ulrika Pape som nu bara kommunicerade över den krypterade kommunikationsappen Viber.

Till slut bröts kontakten helt och exmaken gjorde en polisanmälan om egenmäktighet med barn. Han anlitar samtidigt en advokat för att få vårdnaden och möjlighet att få hem barnen.

– Jag kopplade in Säpo och alltihop för att få tag i barnen, säger exmaken i dag.

– Det blev väldigt svårt. Så fort jag vaknade började jag gråta. Jag bara tänkte på barnen. Och när jag såg deras tomma rum började jag gråta, för jag tänkte på barnen.

I december 2014 avslöjade GT att Michael Skråmo med familj åkt ner till Syrien.

Bilder tagna i Syrien på Michael Skråmo med automatvapen och pistoler hade lagts ut på hans Facebooksida tillsammans med olika IS-symboler.

Nyheten nådde även Ulrika Papes exmake i Varberg. Och i januari 2015 skickar hans advokat, Ann Heurlin, in en begäran om att avsluta det pågående vårdnadsmålet i Göteborgs tingsrätt.

I brevet står det att exmaken har läst i tidningen om att Michael Skråmo och Amanda fortsatt sin resa till Syrien och att Skråmo ska ”slåss för den islamistiska terrorrörelsen islamiska staten, IS”.

”Med hänsyn till Michael Skråmos koppling till IS känner NN en mycket stark rädsla för sin och sin familjs säkerhet, varför han inte längre vågar driva frågan om att erhålla ensam vårdnad om sina barn.”

Michael Skråmo: ”Vad kan du offra för islam?”

Från Syrien fortsatte Michael Skråmo att propagera för sin sak. Han uppmanade fler muslimer i väst att följa hans familj i spåren ner till kalifatet.

På flera bilder syntes även parets barn tillsammans med vapen.

– Islam handlar om uppoffring, vad kan du offra för islam?, frågade sig Skråmo i en propagandafilm från Syrien där han gråtandes, klädd i militärkläder och med kalasjnikov på ryggen, vädjade till muslimer i Sverige att ta sig ner och ansluta sig till IS-bygget.

– Vi behöver er att komma ner hit och ge stöd till Guds religion.

Och även Ulrika Pape började lägga ut bilder från vardagslivet i Raqqa. Och hon blev en kugge i IS rekryteringsmaskineri i Syrien.

Under 2015 fick Ulrika Pape, under sitt muslimska namn Umm Hamza, kontakt med en kvinna från Australien som sökte sig en make via en islamistisk ”dejtingsajt” med namnet ”Jihad Matchmaker”.

Via samma dejtingsajt hade två brittiska skolflickor, 15-åriga Yusra Hussein och 17-åriga Samya Dirie, något halvår tidigare fått kontakt med var sin man i Syrien med löfte om giftermål. Övervakningsfilmen som visade hur flickorna boardar ett plan till Turkiet blev deras sista spår.

Nu visade den australiska kvinnan ”Sara” intresse för att göra samma sak: åka till Syrien för att gifta sig med någon av de stridande IS-männen.

Erbjöd Skråmo som giftermålskandidat

Och Ulrika Pape kom med ett förslag. I ett meddelande till ”Sara” erbjöd hon sin egen dotters make, sin svärson, som giftermålskandidat.

”Jag har nyheter för dig. Min dotters make är väldigt intresserad i dig och vi pratade om det. Vi skulle bli som en familj om du gifte dig:) Han är 28, tror jag, eller 27. Han är svensk. Lång och blond. Han har ett gäng barn med min dotter. Min dotter känner till detta och tycker det är okej. Så snälla tänk över detta och berätta om du är intresserad”

Över telefon gav Ulrika Pape sin bild av svärsonen för dennes tilltänkta andra fru:

– Han är positiv, glad. Ibland allvarlig. Han gillar att vara i stillhet ibland och läsa Koranen. Och han är inte aggressiv, presenterade Ulrika Pape sin svärson för den blivande andra frun.

Sedan gick det snabbt. I en krypterad chatt gav Ulrika Pape ”Sara” detaljerade instruktioner om hur resan skulle gå till och ”Sara” frågades också ut av Ulrika Pape hur hon såg ut.

Ulrika Pape: – Hur lång är du?

”Sara” – 172 cm.

”Sara”– Så jag kommer bli hans andra fru?

Ulrika Pape: – Yeah.

Men ”Sara” visar sig i verkligheten vara en journalist knuten till ett tv-team i Kanada från kanalen CBC som arbetade med en dokumentär om IS rekrytering.

Hennes profilbild var skapad i Photoshop för att dölja journalistens verkliga identitet.

Efter att slutligen ha kommit överens om en mötesplats vid turkiska gränsen bröt det kanadensiska tv-teamet alla kontakter med Michael Skråmo och Ulrika Pape.

Ulrika Pape var hemma

Kort därpå, senare under hösten 2015 ringde telefonen hemma hos Ulrika Papes exman.

Ulrika var hemma med barnen från Syrien.

– Hon berättade att hon fått hjälp av Säpo att komma hem med barnen, säger exmaken.

– Det kändes väldigt bra. Jag kände mig äntligen trygg med var barnen var och kunde slappna av både psykiskt och mentalt.

I dag säger han att barnen mår bra.

Ulrika Pape: ”Kände mig mer fri där”

Sommaren 2016 sökte frilansjournalisten och Doku-grundaren Magnus Sandelin upp Ulrika Pape i hennes dåvarande bostad i Göteborg.

Det skedde på uppdrag av samma kanadensiska tv-team som ”Sara” ingick i.

TV-teamet släpptes in i Ulrika Papes lägenhet där hon framför dold kamera berättade om hur hon upplevde skillnaderna mellan Sverige och hennes liv med IS i Syrien.

– Med undantag för bomberna är det väldigt bra i Syrien, säger Ulrika Pape inför journalisterna.

– Att bo där var fantastiskt, det var bra. För en kvinna var det säkrare där, än vad det är här. Ingen trakasserar mig, attackerar mig, är otrevlig mot mig. Jag kände mig mer fri där än här.

I samband med att reportaget om Ulrika Papes rekryteringsförsök av ”Sara” publicerades i SVT:s ”Uppdrag granskning” 2016 tillbakavisade hon bilden av sig själv som rekryterare. Enligt Ulrika Pape hade ”Sara” redan bestämt sig för att resa till Syrien då de kom i kontakt med varandra. Därför var det inget rekryteringsförsök, menade hon.

Lämnade kvar barnbarnen i Syrien

När det kanadensiska TV-teamet mötte Ulrika Pape hade hon varit i Sverige i drygt ett halvår. Kvar i Syrien lämnade Ulrika Pape äldsta dottern Amanda och sina barnbarn, som nu utökats sex stycken.

Dottern Amanda var inte övertalningsbar. Hon var fast besluten om att stanna. Livet ut.

I ett mejl som Amanda skickade till Göteborgs tingsrätt i april 2016, som ett svar på att inkassobolag stämt henne för obetalda räkningar, föreslår hon de svenska myndigheterna att låta henne vara och ”lägga ner”.

Hon har ändå ingen avsikt att komma tillbaka till Sverige och göra rätt för sig, förklarade hon:

”För att göra det enkelt för er så behöver ni inte skicka mer papper till mig jag är inte i svergie och kommer nog alldrig i mitt liv komma tillbaka . . så för er egna skull kan ni bara lägga ner allt ;)”

Bombattack mot IS

Och Amanda kom aldrig tillbaka till Sverige. Runt nyåret 2018/2019 dog hon i en bombattack. IS stridslycka hade definitivt vänt och i början av mars dog även Amandas make Michael Skråmo i striden om IS sista fäste Baghouz.

Ulrika Pape kunde inte mer än följa utvecklingen för IS fall på avstånd.

Nu under skyddad identitet någonstans i Sverige.

– Jag kommer alltid att skuldbelägga mig själv för att jag lämnade henne. Men jag var tvungen att göra det, sa Ulrika Pape i en intervju med engelska tv-kanalen ITV några veckor senare.

Samtidigt höll hon fast vid sin bild av Michael Skråmo som en förebild för muslimer.

Några övergrepp eller grymheter från honom eller andra i IS sa hon sig aldrig ha sett under sin tid i Syrien.

– Vi hade inte tillgång till internet eller tv. När jag var där var det ingen som pratade om sådant.

Ulrika Pape landade på Arlanda

När Expressen avslöjar att Skråmobarnens mormor Ulrika Pape dykt upp hos sina barnbarn på hotellet i Erbil leder det till en febril aktivitet.

Ulrika Pape packar sina väskor och checkar ut i förtid från hotellet. Utanför väntar en taxi bokad i hennes andranamn och hon tar första bästa flyg tillbaka till Sverige.

Vid sjutiden på morgonen dagen därpå steg hon ut från utrikesterminalen på Arlanda där Expressens reporter Lotten Engbom och fotografen Olle Sporrong möter upp henne förberedda med en mängd frågor.

Redan efter första frågan om hur hon i dag ser på sina år hos IS, väljer hon att gå vidare.

– Jag vet inte vad ni pratar om.

Sedan fortsätter hon vidare in i inrikesterminalen och försvinner.

Patricio Galvez: ”Ingen kontakt”

I ett sms skriver morfadern Patricio Galvez att det är svenska myndigheter som får svara på frågor om Ulrika Papes roll i barnens fortsatta liv.

”Men så långt jag förstår så kommer dem inte att tillåta någon som helst påverkan från hennes sida. Barnen kommer växa (upp) i en helt annan miljö och värderingar”, skriver Patricio Galvez och avböjer medverkan i övrigt i reportaget.

Han uppger att han i dag inte har någon kontakt med Ulrika Pape.

GT har under en längre tid under våren sökt Ulrika Pape. I ett sms besvarar hon våra samtal med att hon är upptagen och ber oss att ringa igen.

Därefter har hon inte besvarat några samtal eller brev.

