På en camping i centrala Trollhättan har man drabbats av elva husbilsinbrott de senaste två veckorna.

Tjuvarna har slagit till medan ägarna till fordonen låg och sov i dem.

– Tjuvarna har borrat sig in under låset på bilen och på så sätt tagit sig in. Mitt råd är att inte förvara några värdesaker nära bildörren, säger Carl-Anton Lindblom, tillförordnad förundersökningsledare vid polisen i östra Fyrbodal, till Ttela.

Bland annat har klockor, kontokort, kläder, mobiltelefoner och kontanter stulits.

Men det är inte bara i Trollhättan man drabbats. Även i Vänersborg fick en campingplats fått påhälsning av tjuvar nattetid för några veckor sedan och två husbilar drabbades.

Efterfrågar fler övervakningskameror

Nu vill polisen att campingplatserna och husbilsägarna skyddar sig själva genom att sätta upp kameror.

– Från polisens sida så ser vi gärna att fler väljer att sätta upp övervakningskameror på exempelvis campingplatser, men jag vet samtidigt att vissa tycker att man inte ska lägga sig i vad folk gör på semestern, säger Lindblom till Ttela.

Området har också tidigare varit drabbat av inbrott på campingplatser. 2016 dömdes fem personer som ingick i en liga som specialiserat sig på att ta sig in och stjäla ur just husbilar. Huvudmannen fick då två års fängelse.

För Ttela berättar Carl-Anton Lindblom att man från polisens sida inte vill spekulera i vem som kan ligga bakom inbrotten.

– Vi har inte så mycket att gå på än men är tacksamma för tips från allmänheten, säger han till tidningen.