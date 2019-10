Det som började med ett larm om ett fel ombord skeppet utvecklades till en internationell angelägenhet.

Cypriotiskflaggade Rix Emerald kunde inte stanna och både Marieholmsbron och Jordfallsbron öppnades för att fartyget skulle få fri lejd.

Sedan fartyget lotsats genom älven var planen att det skulle ankra utanför Hönö för att inspekteras. Men innan inspektionen hann genomföras stävade det vidare, ut till havs.

Via telefon informerade Pekka Piirainen, tjänsteman i beredskap vid Transportstyrelsen, fartygets kapten om att skeppet inte fick gå innan man hade kunnat identifiera eller utesluta problem ombord. Men Piiranen fick luren i örat.

– Jag har jobbat med det här i 30 år, och det är kanske andra gången någon har stuckit utan lov, har Piiranen tidigare sagt.

Gavs högsta prioritet

På lördagsmorgonen upphörde också signalen från Rix Emeralds AIS – en spårningsteknik som används för att visa var någonstans i världen ett fartyg befinner sig. Systemet aktiverades igen först flera timmar senare.

Det 88 meter långa fartyget, lastat med 2 300 ton grynhavre, ankom under måndagen sin destination i Montrose, Skottland.

Transportstyrelsen hade rapporterat fartyget i alla system och i Skottland stod brittiska myndigheter beredda.

– Hon är uppgraderad till en så kallad ”priority one”. Det innebär att alla EU-länder måste agera, sa Pekka Piirainen vid Transportstyrelsen på tisdagsförmiddagen.

Senare under dagen meddelade presstjänsten på brittiska Maritime & Coastguard Agency (MCA) via mejl att man gick ombord Rix Emerald redan under måndagen för att genomföra en inspektion.

Fartyget har inspekterats i Skottland. Foto: Henrik Jansson

”Kommer agera kraftfullt”

”Inspektionen resulterade i ett fåtal brister, varav ingen gav anledning till ett kvarhållande”, skriver MCA i sitt mejl.

Varför fartyget lämnade Sverige utan tillstånd och varför AIS:en stängdes av, framgår inte av mejlet. Det är okänt även för Pekka Piirainen på Transportstyrelsen.

– Nej, vi har inte fått svar på det. Jag är lite besviken, det måste jag säga. Vi trodde att britterna skulle följa våra rekommendationer, men av någon anledning verkar det som att man inte har gjort det. Det kunde ha hanterats bättre, säger han och tillägger:

– Vi kommer att hålla koll på det här fartyget i framtiden. Vid minsta antydan till problem så kommer vi agera kraftfullt.

Tidigare problem i svenska farvatten

Det är inte första gången Rix Emerald snedseglat i Sverige. Här har fartyget grundstött i Landskrona i januari i år. Foto: Johan Nilsson/TT

Det är inte första gången Rix Emerald snedseglat i svenska vatten, vilket Skånska Dagbladet var först med att påpeka. I januari gick man på grund utanför Landskrona. En tidig morgon i januari i år gick Rix Emerald på grund och fastnade på en av lerbankarna utanför Landskrona.

Polisen inledde då först en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik men den lades ned.

– Det finns inga misstankar om brott, sa Jeanneth Forsberg, var vakthavande befäl på Kustbevakningen till Skånska Dagbladet då.