Hyresgästföreningen, med drygt en halv miljon medlemmar, är en av Sveriges största medlemsorganisationer och folkrörelser för hyresgäster.

På sin hemsida förklarar de sin roll.

”Hyresgästföreningen kämpar för ett samhälle där det finns bostäder för alla oavsett betalningsförmåga. Ett samhälle där det finns gott om bostäder och goda kommunikationer i närhet till arbetsmarknad och utbildningar. Det möjliggör tillväxt, utveckling och morgondagens välfärd”.

Man skriver också:

”Det saknas en sammanhållen bostadspolitik och ofta byggs det för dem med stora plånböcker”.

På samma hemsida visas exempel på hur man har hjälpt ensamstående mödrar och demenssjuka att få behålla sina lägenheter i tvister med fastighetsägare – och man uppmanar alla hyresgäster att bli medlemmar.

Men när vi granskar föreningen visar det sig att ingen av regioncheferna inom Hyresgästföreningen själva bor i hyreslägenheter.

Höga löner och villor

Hyresgästföreningen har delat in Sverige i nio regioner där varje region leds av en regionchef.

Samtliga nio chefer bor i villor och flertalet av dem har löner på närmare en miljon kronor per år.

Regioncheferna som företräder hyresgästerna – så bor de själva Norrland Maria Stenberg, 54 år Inkomst: 964 245 kronor Bor: Villa, Umeå Värde cirka: 3,7 miljoner kronor Gävle Johan Pelling, 50 år Inkomst: 918 707 kronor Bor: Villa, Uppsala Värde cirka: 7 miljoner kronor Mitt Nina Hedlund, 47 år. Inkomst: 904 952 kronor Bor: Villa, Örebro Värde cirka: 6 miljoner kronor Stockholm Per Björklind, 47 år Inkomst: 993 644 kronor Bor: Villa, Saltsjö-Boo Värde cirka: 7 miljoner kronor Skaraborg Tommy Hallenberg, 63 år. Inkomst: 678 238 kronor Bor: Villa, Trollhättan Värde cirka: 3,6 miljoner kronor Västra Sverige Pedram Kouchakpour, 43 år Inkomst: 954 907 kronor Bor: Villa, Västra Frölunda (Långedrag) Värde: 8,7 miljoner kronor Sydost Björn Lindgren, 46 år Inkomst: 856 904 kronor Bor: Villa, Dyltabruk Värde cirka : 4 miljoner kronor Södra Skåne Dan Nicander,52 år. Inkomst: 544 415 kronor Bor: Townhouse, Landskrona Värde: cirka 5 miljoner kronor Norra Skåne Maria Hjelm, 58 år Inkomst: 822 507 kronor Bor: Boende i Helsingborg, villa i Vänersborg. Värde: cirka 3,5 miljoner kronor (Har även fastighet på Orust – sommarbostad med taxeringsvärde 2.8 miljoner kronor Källor: Skatteverket, Lantmäteriet och Booli.

Chefen för region Västra Sverige, Pedram Kouchakpour, 43, har en inkomst på drygt 950 000 kronor. I fjol köpte han en 215 kvadratmeter stor villa i Långedrag utanför Göteborg.

Priset: 8 650 000 kronor.

Långedrag är ett av Göteborgs mest exklusiva bostadsområden där allmännyttan inte äger några bostäder alls. 92 procent av invånarna här bor i villa och endast två procent bor i hyresrätter.

Regionchefen för södra Skåne, Dan Nicander, bor i en villa i Landskrona – ett townhouse på 280 kvadratmeter.

För några år sedan visade han och hans hustru upp sin bostad för tidningen Hus & Hem.

Ingen av regioncheferna vill, när vi kontaktar dem, svara på frågor om sina boenden eller inkomster.

Chefen för Hyresgästföreningen region Västra Sverige, Pedram Kouchakpour, 43. Foto: EMELIE ASPLUND

Vägrar att svara

Pedram Kouchakpour, som i en intervju med Hyresgästföreningens tidning ”Hem & Hyra” betonade att det är viktigt att ”Hyresgästföreningen ska vara en öppen och inkluderande organisation”, är inget undantag.

– Eftersom du ringer från seriös media ber jag dig att ta kontakt med vår nationella pressavdelning. De kommer förmodligen att ta hand om alla de frågeställningar som kommer in.

Varför vill du inte svara själv?

– Du måste respektera mina rättigheter, jag har tyvärr inte så mycket tid mer.

Ni granskar ju i Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra fastighetsägare och kritiserar dem för att de bland annat gör stora vinster och tar ut höga löner. Borde du inte själv då vara transparent och öppen?

– Absolut vi är jättetransparanta, men vi har kanaler för det.

Jo, men så säger ju flera fastighetsbolag också när man ringer till dem.

– Du verkar inte respektera min vilja, du vill inte att jag ska ha mina rättigheter, säger Kouchakpour.

Nataliya Persson Harris, 44: ”På deras hemsida står det att det är en folkrörelse och de frågar ”vill du vara med”. Men det är en business som drivs och vissa personer som får mycket pengar för det. Det här är jättefel”, säger hon om Hyresgästföreningen. Foto: Privat

Det är en business som drivs och vissa personer som får mycket pengar för det

I en hyreslägenhet i Kortedala bor Nataliya Persson Harris, 44.

Hon är sedan lång tid medlem och engagerad i Hyresgästföreningen. Hon kände inte till lönerna, pensionsavtalen och att alla toppchefer bor i villor.

– På deras hemsida står det att det är en folkrörelse och de frågar ”vill du vara med”. Men det är en business som drivs och vissa personer som får mycket pengar för det. Det här är jättefel, säger hon.

– Om de nu får så mycket pengar så borde det synas i deras arbete, men det syns ingenting. Jag är väldigt besviken.

Missnöje bland Hyresgästföreningens medlemmar efter avslöjandet om topplönerna.

Adam Boklund, 32, är också medlem i Hyresgästföreningen.

Han bor i en 55 kvadratmeter stor hyreslägenhet som han funderar på att framöver dela med en inneboende. I dag arbetar han nämligen halvtid som fritidspedagog och tjänar 12 000 kronor i månaden.

Hans egna pengar räcker inte längre till för att betala hyran.

– Våra företrädare flyttar ifrån oss, flyttar till andra stadsdelar och bor grannar med rikare grannar och får en annan världsbild. Om deras löner är den enda anledningen till att de jobbar i Hyresgästföreningen så kan de jobba med något annat i så fall.

Om du hade cheferna framför dig nu vad skulle du säga då?

– Jag skulle citera Hyresgästföreningens tidigare ordförande Barbro Engman: ”Det verkar som om hyresrätten inte är god nog för våra företrädare att bo i.” Nu sa hon det till de som satt i riksdagen, men det samma gäller ju får våra företrädare i Hyresgästföreningen och det är ju ännu sämre representation där. Vad är meningen med hela den här rörelsen?

"Det verkar som om hyresrätten inte är god nog för våra företrädare att bo i", säger Adam Boklund. Laura Betancourth, 46, bor i en hyreslägenhet på Hisingen och har varit medlem i Hyresgästföreningen i flera år. Hennes dom om regioncheferna är att de borde vara transparenta med var medlemmarnas pengar egentligen går. "De bor så lyxigt tack vare alla medlemmar. Vi som bor i hyreslägenheter, vi är ju arbetarklassen. Vi sliter för pengarna och det här gör ont. Man blir ju bara förbannad", säger hon.

”På väg in i möte”

Kritiken mot Hyresgästföreningen kommer dock inte bara från medlemmarna.

Daniel Carlenfors är förtroendevald förhandlare på Hyresgästföreningen och ordförande i föreningen ”Alla ska kunna bo kvar” – en förening som kämpar mot chockhöjda hyreshöjningar i samband med renoveringar.

Han bor i en hyresrätt i Västra Frölunda. För sitt arbete i Hyresgästföreningen har han som ordförande för två förhandlingsdelegationer ett fast arvode på 32 000 kronor per år och för förhandlingsmöten som varar i genomsnitt två timmar får han 250 kronor – motsvarande 125 kronor i timmen, före skatt.

– Cheferna har för höga löner helt enkelt. Personligen tycker jag att lönerna borde halveras och att man skulle lägga pengarna längre ner i organisationen. Vi behöver till exempel fler verksamhetsutvecklare. Lägre löner skulle också leda till att cheferna inte kommer så långt ifrån de medlemmar som de representerar, säger han.

Daniel Carlenfors menar att det finns ett stort strukturproblem i Hyresgästföreningen.

– Vi har en organisation som inte längre styrs demokratiskt, den har stagnerat i sin utveckling. De förtroendevalda har givit bort makten till tjänstepersoner. Vill vi vara en folkrörelse så måste de förtroendevalda få styra mycket mer, säger han.

Maria Hjelm, 58, är regionchef för Hyresgästföreningen i Norra Skåne. Foto: PRESS HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Har högst lön

Regionchefen för Norra Skåne, Maria Hjelm, bor i Vänersborg och äger precis som de andra regioncheferna en villa. Förutom den har hon också en sommarbostad på Orust och en årsinkomst på 822 507 kronor.

När hon bytte sin tjänst som regionchef för Bohus Älvsborg-Skaraborg och blev regionchef i Skåne berättade hon i tidningen Hem&Hyra om sina boendeplaner:

– Har en bostadsrätt på gång i Helsingborg. Jag har ställt mig i bostadskö, men har inte lyckats få någon hyresrätt.

När vi frågar hur hon ser på att hon och hennes kolleger bor i villor, har höga inkomster samtidigt som de representerar betalande medlemmar med dålig ekonomi, svarar hon:

– Det är din fråga? Jag är precis på väg in i ett möte så jag får be om att få återkomma.

Men Maria Hjelm ringer aldrig tillbaka.

De högsta lönerna i Hyresgästföreningen har förbundschefen och förbundsordförande. Förbundsordförande, Marie Linder, 57, som tidigare arbetade som kommunikationschef på LO hade för 2019 en lön på 1,4 miljoner kronor och det avsattes dessutom 494 000 kronor till hennes pension. Året innan betalades det ut motsvarande 600 000 kronor.

Linder är den ende av cheferna som bor i en hyreslägenhet - en hundra kvadratmeters bostad i Tyresö.

Erik Elmgren, 41, tillträdde tjänsten som förbundschef i år. Han bor i en sexmiljoner-kronors villa i Huddinge i Stockholm. Enligt Hyresgästföreningens årsredovisning hade hans företrädare, Jonas Nygren, en årslön på 1,2 miljoner kronor. Dessutom avsattes det 368 000 kronor till hans pension, året innan 418 000 kronor.

Förre regionordförandens kritik Kristofer Lundberg är före detta regionordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige. Han uteslöts för några år sedan efter att Angeredsföreningen hade köpt annonser för 800 000 kronor. I beställningarna stod Lundbergs namn och händelsen uppdagades som en stor skandal. Själv hävdar Lundberg att han inte kände till beställningarna. Under åren som följt har han varit högljutt kritisk mot Hyresgästföreningens ledning. – Folkrörelsen börjar tappa greppet om vad man är för något. Man börjar drivas mer som företag än som en folkrörelse, säger han. Under förbundsstämman kritiserade Lundberg bland annat de höga lönerna bland cheferna. I dag säger han att han tycker om idén med Hyresgästföreningen, men att han är kritisk till hur den styrs. – En förbundschef som tjänar över 100 000 kronor i månaden har mer gemensamt med bostadsbolagens vd:ar än med de egna medlemsleden. Vad fick du för reaktioner på kritiken? – De sa att förtroendevalda inte ska lägga sig i tjänstemannaorganisationen. Han säger vidare: – Det är en sak att ha en akademisk syn på fattigdom eller läsa sig till vad det innebär. Men lever man inte i den verkligheten där varje procent i en hyreshöjning betyder något för de människor som ska betala hyran sen, då förstår man inte.

Daniel Carlenfors är förtroendevald förhandlare på Hyresgästföreningen. "Vi har en organisation som inte längre styrs demokratiskt, den har stagnerat i sin utveckling", säger han. "En förbundschef som tjänar över 100 000 kronor i månaden har mer gemensamt med bostadsbolagens vd:ar än med de egna medlemsleden", säger den före detta regionordföranden för Västra Sverige, Kristoffer Lundberg.

Miljonlön och stora pensionsavtal

Förbundsordföranden Marie Linder, som är vald på fyra år, har dessutom andra fördelar. Om uppdraget skulle upphöra i förtid eller om hon inte skulle väljas för en ny period får hon 90 procent av sin inkomst under två års tid som ett avgångsvederlag.

På två år blir det 2,5 miljoner kronor - motsvarande vad 2 450 medlemmar betalar i medlemsavgifter på ett år.

När vi kontaktar Elmgren och Linder för att ställa frågor om hur medlemmarnas pengar används vill de inte svara på våra frågor.

– Om det är en intervju så skulle jag nästan vilja återkomma. Du kan mejla mig frågorna eller till pressfunktionen, säger Erik Elmgren.

Erik Elmgren återkommer dock inte och Marie Linder låter en av Hyresgästföreningens pressekreterare kontakta oss.

Det gör pressekreteraren och ber oss sedan att skicka frågorna på mejl.

Hyresgästföreningens förbundsordförande, Marie Linder, har 1,4 miljoner kronor i årslön – motsvarande drygt 116 000 kronor i månaden. Hyresgästföreningen avsätter också 494 000 kronor per år till hennes pension. Erik Elmgren är ny förbundschef på Hyresgästföreningen. Hans företrädare hade en årslön på 1,2 miljoner kronor. Dessutom avsätts det 368 000 kronor per år till hans pension. Maria Stenberg, regionchef Norrland. Johan Pelling, regionchef Aros-Gävle. Nina Hedlund, regionchef Mitt. Per Björklind, regionchef Stockholm. Björn Lindgren, regionchef sydost. Dan Nicander, regionchef södra Skåne, Hyresgästföreningen. Tommy Hallenberg, regionchef Skaraborg.

Hundratals miljoner kronor i värdepapper

Granskningen av Hyresgästföreningen visar också att organisationen, för medlemmarnas pengar, byggt upp en aktie- och värdepappersportfölj.

Enligt årsredovisningen för 2019 hade de finansiella tillgångarna ett värde på cirka 800 miljoner kronor.

En stor del av avkastningen härifrån går till löner.

Hyresgästföreningen har i dag 850 anställda tjänstemän och lönekostnaderna uppgick 2019 till 572 miljoner kronor. Medlemsavgifterna var bara på 526 miljoner – en skillnad på 46 miljoner kronor, lika mycket som avkastningen på Hyresgästföreningens aktieportfölj.

Varje år får Hyresgästföreningen också in drygt 200 miljoner kronor i så kallade hyressättningsavgifter. Det innebär att alla fastighetsägare som Hyresgästföreningen förhandlar med måste betala in 144 kronor per lägenhet och år. Dessa pengar ska, skriver Hyresgästföreningen, finansiera deras förhandlingsverksamhet.

Men trots intäkter på sammanlagt 824 miljoner kronor gjorde Hyresgästföreningen 2019 en verksamhetsförlust på 96 miljoner kronor.

Året innan uppgick motsvarande förlust till drygt 101 miljoner kronor.

GT:s granskning visar även att hyrorna i Sverige, sedan 2004, i genomsnitt har stigit med 46 procent och att de boende i hyreslägenheter är stora förlorare jämfört med villaägarna som gynnats av låga räntor, värdestegring och rotavdrag.

Vi har skickat frågor till Hyresgästföreningens presstjänst eftersom ingen av de nio cheferna vill medverka i några intervjuer.

Först på söndag kväll, efter att även SVT:s ”Morgonstudion” kontaktat Hyresgästföreningen om GT:s granskning, återkom pressavdelningen med svar på frågorna.

– Med ungefär 800 anställda över hela landet behövs chefer för att hålla ihop organisationen. Vi har nio regionchefer och de är högst ansvariga för tjänstemannaorganisationen, säger pressekreteraren Sofia Zouagui.

– De krav vi ställer vid rekrytering av personal är att personen har relevanta kompetenser och arbetslivserfarenheter samt delar vår värdegrund. Vi ställer inte krav på hur personalen bor. I övrigt kommenterar inte Hyresgästföreningen anställdas löneuppgifter, boendeformer eller privatliv.