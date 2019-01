Föremål inkastat i konsthall – polisjakt pågår

Larmet om händelsen kom in klockan 17.20 på måndagseftermiddagen, vilket GP först skrev om.

En man ska enligt larmet ha slängt in en flaska genom en ruta till Röda Stens konsthall. Flaskan landade i konsthallens måleriförråd.

– Någon har slängt in något där. Det kan vara någon form av petflaska som de har kastat in jämte entrén in i något målarföremål, säger Christer Fuxborg.

Enligt den första rapporten ska det ha luktat bensin om flaskan.

– Men vi vet inte om lukten kommer från flaskan eller om det är något i måleriförrådet, lacknafta eller annat, som luktar, säger Fuxborg.

Flaska inkastad

Brottsrubriceringen är i nuläget skadegörelse.

– Men om tanken var att man skulle slänga in något brännbart kan det bli en annan rubricering.

Mannen bakom flaskkastet eftersöks nu.

– Den här killen har sprungit från platsen. Vi letar efter honom i området, säger Christer Fuxborg.



Texten uppdateras