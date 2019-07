Folkets park utsatt för upprepad skadegörelse

Under veckan vandaliserades Folkets park i Dalsjöfors för andra gången under en tremånadersperiod.

Lena Mellblad är en del av den ideella föreningen som driver parken och som nu fått nog av eländet.

För P4 Sjuhärad berättar hon om den senaste händelsen:

– De har brutit up vårat lås på grinden och gått in och vält soptunnan och lagt låset där. Sen har vi en stor sten, som vi haft vår glassgubben i när vi haft öppet nu under sommaren. Den har man ställt mitt i vägen framför grinden, säger hon till P4.

Försöket elda upp dansbanan

I april i år tog sig en eller flera gärningsmän i parken och försökte sätta eld på affischer och på dansbanan, men som tur var tog elden aldrig fyr på allvar.

Lena Mellblad är upprörd över att situationen är som den är.

– Det känns väldigt tråkigt och jag tror inte att alla vet att de är de som bor i samhället som äger parken, säger hon till P4.

Polisen misstänker att det är ungdomar som ligger bakom ofoget och tror inte att det finns någon egentlig planering bakom händelserna.

