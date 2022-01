Flerbilskrock efter älgolycka – två till sjukhus med ambulans

Enligt Andreas Persson ska olyckan initialt ha rört en personbil.

– En personbil har kört in i en älg, och sen har ytterligare två personbilar kör in in i den initiala trafikolyckan.

Larmet inkom till SOS strax innan 21-tiden på lördagen, och man är på plats tillsammans med ambulans och polis.

– Det har inte varit någon som varit fastklämd utan alla har kunnat ta sig ut på egen hand, säger Andreas Persson.

Två personer har förts till sjukhus uppger SOS. Till polisens kännedom har kommit att en av dem har nackskador som inte ska vara allvarliga – den andra personens skadeläge är oklart.

– Vi är på plats fortfarande, det vi har gjort är att prata med jägare som ska komma fram och bedöma älgen. Vi har beställt två bärgare till platsen och vi står kvar på plats och trafikdirigerar, det är begränsad framkomlighet där, säger vakthavande befäl Magnus Schildt i polisregion Väst vid 22.20-tiden.

