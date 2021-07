Flera omfattande brister på LSS-boende: ”Kränkande”

I början av juni i år rapporterades det att en av brukarna inte tillåtits vistas i de gemensamma utrymmena i verksamheten, under en tid. Trots att brukaren varit tydlig med att den önskat gå dit, så låstes dörren.

Det skulle då visa sig att samma sak hänt förut, ett år tidigare. Saken lex Sarah-anmäldes då, men utreddes inte enligt de rutiner som finns.

I sommar har det också rapporterats, enligt den Ivo-anmälan som nu skickats in, ”flera exempel på kränkande och olämpligt bemötande samt att olika typer av otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder tillämpats av personalgruppen i verksamheten”.

”Ser mycket allvarligt på det rapprorterade”

Sammantaget, skriver anmälaren, visar rapporterna på ”omfattande brister”, där man inte följt lagen gällande trygg och säker vård och omsorg, och gällande respekt för integritet och självbestämmande. Det är brister som alltså förekommit under en längre tid på boendet, och det beskrivs som ett ”allvarligt missförhållande”.

Händelserna har inträffat trots att det enligt anmälan har hållits utbildningar beträffande just det missförhållandena rör, under flera tillfällen. Det har påtalats under både samtal och personalmöten.

Efter att brukaren låstes ute från de gemensamma utrymmena har låset på dörren tagits bort.

Man har också hållit möten där man betonat att arbetsgivaren ”ser mycket allvarligt på det rapporterade och utredning inletts”.

I anmälan går att läsa att man också planerar mer långtgående insatser för att förhindra att liknande saker sker igen.

