Flera olyckor på E45 – polisen halkvarnar

Omkring klockan 04 på torsdagsmorgonen kom larm om en singelolycka på E45, söder om Lilla Edet. En bil hade då kört av vägen och voltat.

– Den hamnade på taket och initialt fanns det uppgifter om att en person skulle vara fastklämd, säger Thomas Fuxborg.

När polis och räddningstjänst anlände till platsen ska föraren dock ha tagit sig ur bilen på egen hand och behövde heller inte uppsöka vård.

– Det ska ha varit glashalt på platsen, säger Fuxborg, som uppmanar till försiktighet i trafiken.

– Anpassa hastigheten, var ute i god tid och håll avståndet, säger han.

Thomas Fuxborg, polisens presstalesperson i region Väst. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

SMHI halkvarnar

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka i Göteborgsområdet och Bohuslän, de inre delarna av Västra Götalands län samt hela Jönköpings län. Enligt Trafikverket är det risk för besvärligt väglag på både E45, E20 och riksväg 40.

Strax efter klockan 07 kom det in larm om ytterligare två olyckor på E45 i trakten av Lilla Edet. En av dem kom in som en omkörningsolycka.

– En lastbilschaufför ringer in och säger att en bil har kört om henne, fått sladd, kört in i hennes bakvagn och vidare in i ett staket, säger Thomas Fuxborg.

Polis och räddningstjänst ryckte ut till den angivna platsen, men någon bil påträffades aldrig.

Vid den andra olyckan, som inträffade vid ungefär samma tidpunkt, fick en bil sladd och körde av vägen söder om Lödösemotet. Inga personer kom dock till skada.