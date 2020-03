Swedavia ser stor minskning i antalet flygresenärer

UD avrådde på lördagskvällen från samtliga utlandsresor från Sverige.

På Landvetter har under dagen sex ankommande flyg, och sju avgående, ställts in under dagen. Något som kan komma att påverka Swedavia, som driver tio flygplatser runtom i Sverige. Däribland Landvetter flygplats.

– Det är en väsentligt större påverkan nu i mars, säger Robert Pletzin, presschef på Swedavia.