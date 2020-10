Hot riktat mot flera skolor i Göteborg

Enligt uppgifter till GT så har alltså flera skolor i Göteborg mottagit allvarliga hot och att polisen har samtliga inrättningar under bevakning.

Bo Drysén vidgår att det förekommit ett hot med koppling till skolorna på Instagram och att man nu ska ha ett möte om läget.

Mikael O Karlsson, verksamhetschef på Hvitfeldtska gymnasiet, bekräftar också uppgifterna.

– Det finns ett sådant Instagram-meddelande som cirkulerar runt, det ser ut som att någon fiskat upp det och klippt och klistrat.

Har genomfört id-kontroller

Under dagen genomför Hvitfeldtska gymnasiet id-kontroller med anledning av hotet. Dessutom så finns polisen i området för att cirkulera.

– Vi har också beställt väktare, men de har inte dykt upp ännu, säger Mikael O Karlsson.

Ni tar det här på allvar?

– Ja, vi måste ta det på allvar utifrån att man måste göra det med allting. Det finns en skillnad, vi har ingen historia av att det skulle finans en hotbild mot oss.

Under söndagsmorgonen publicerades ett Instagram-inägg budskapet att elever på skolan ISGR i Landala (International School of the Gothenburg Region) kommer att dödas. Enligt hotet skulle knivar tas med till skolan.

Där hålls eleverna hemma under måndagen.

– Eleverna kommer att undervisas på distans, digitalt. Vi har infrastrukturen för det på grund av pandemin. Vi har även på polisens inrådan hyrt in väktare som finns på skolområdet under måndagen, sa Birgitta Sandström Barac, vd och skolchef under söndagskvällen.

Utreds som olaga hot mot grupp

Polisens presstalesperson Hans-Jörgen Ostler säger att han inte har någon kännedom om de nya hoten, men att polisen finns i området.

– I samband med den här händelsen (hotet på söndagen), har det blivit oroligt på skolorna i närheten så vi finns ute för trygghetsskapande åtgärder, säger han.

Också polisen har tagit hotet på allvar och har en förundersökning med rubricering olaga hot mot grupp.

– Vi tar hotet på allvar och jobbar oförtrutet med att få tag i en ansvarig gärningsman. I nuläget anser inte polisen att det finns någon risk att hotet verkställs. Vi känner inte att all behöver vara orolig för att gå till skolan, säger Hans-Jörgen Ostler.

