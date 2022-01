Fortsatt ökning av covid-patienter i Västra Götaland

I måndags vårdades 227 personer på sjukhus för covid-19 i Västra Götalandsregionen, varav nio på intensivvårdavdelningen.

När siffrorna uppdaterades under onsdagen hade sjukhuset 245 patienter varav tio på iva.

– Vi har en massiv smittspridning i samhället just nu. Vi tog in någonstans över 80 000 prover förra veckan, det är ett tecken på hur mycket luftvägsinfektioner som cirkulerar i samhället just nu, sa Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen, i en tidigare intervju.

”Ovaccinerade på iva”

Däremot har det inte varit någon drastiskt ökning på iva under de senaste veckorna.

Jan Kilhamn menar att det beror på den goda vaccintäckningen i samhället.

– Antalet som behöver intensivvård har sjunkit markant jämfört med tidigare vågor och vi tolkar det som en vaccinationseffekt. Det är fortfarande så att det är helt dominerat med ovaccinerade på iva. Den rekommendationen är fortfarande väldigt stark, att har man inte vaccinerat sig så finns det goda skäl att göra det, säger Kilhamn.

Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nytt smittorekord

Under vecka 1 var antalet nya bekräftade fall av covid-19 27 044 i Västra Götaland – det är den högsta noteringen en enskild vecka hittills under pandemin. Den tidigare högsta noteringen låg på 8 222 fall.

Det är också en kraftig ökning från vecka 52 där antalet nya fall låg på 7 886 fall.

Antal inneliggande patienter Den 12 januari kl. 10:00 fanns det totalt 245 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 10 på intensivvårdsavdelning, på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. NU-sjukvården: 48 varav 1 IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 140 varav 5 IVA Sjukhusen i Väster: 14 varav 3 IVA Skaraborgs sjukhus: 27 varav 0 IVA Södra Älvsborgs sjukhus: 16 varav 1 IVA Visa mer

