Fler artister till Way Out West är presenterade

I början av maj meddelade arrangören att Way Out West år 2021 ställs in. Samtidigt gick man ut med löftet om att göra festivalen år 2022 bättre än någonsin.

”Men det här är inte en dag bara för sorg. Way out West återvänder till Slottsskogen 11-13 augusti 2022, starkare än någonsin tidigare”, skrev Luger då i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har bland andra Robyn och Firts Aid Kit presenterats som headliners.

– Att kunna blanda stora headliners som Nick Cave, Robyn, Burna Boy eller First Aid Kit med mindre om än minst lika spännande artister som beabadoobee eller Fred again är lite av charmen. Vi vill ha ett program som skriker kvalitet rakt igenom. Även om vi är långt ifrån klara med nästa års bokningar tycker jag verkligen att vi har lyckats i det här släppet, sa Ola Broquist i ett pressmeddelande i maj.

”Sommarens stora fest”

Under fredagen presenterades ytterligare artister.

”Hösten har lagt sig som en tjock dimma över landet, och för att bidra med lite ljus fyller vi på artistutbudet till nästa sommars stora fest i Göteborg”, skriver Luger i ett pressmeddelande.

Nyheterna bestod i The Tallest Man on Earth, slowthai, Bright Eyes, Margo Price, Anaïs Mitchell och New Road.

Biljetterna till festivalen är redan släppta och datumen är den 11-13 augusti 2022.

Klara artister för Way Out West 2022 Robyn Nick Cave & The Bad Seeds First Aid Kit Burna Boy Yung Lean Slowthai Girl in Red [NO] The Tallest Man on Earth Michael Kiwanuka Caribou Margo Price Anaïs Mitchell Fred again.. Black Country, New Road Romy Princess Nokia Pa Salieu Bikini Kill beabadoobee Kite Jayda G Arab Strap Q Visa mer

