Nadim Ghazale har ett stort plåster på sitt vänstra knä.

– Det är från början en korsbandsskada från fotbollen 2001. Jag har två opererade hälsenor och knäna... Min sjukjournal är som en sjuttioårings, trots att min kropp inte är så gammal.

Förutom knäet är han till synes väldigt aktiv: Nadim Ghazale, 38, skriver en bok, medverkar i Veckans brott i SVT, är ledarskribent och debattör; han har gjort Min sanning, föreläser och nu senast, den tolfte juli, sändes hans Sommar i P1. Responsen var överväldigande.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är... Jag är golvad. Jag hade aldrig ens kunnat hoppas på det här. Att budskapet unisont verkar ha gått hem!

Han har fått meddelanden, sms, kommentarer och till och med brev hem från de som har lyssnat på hans sommarprat, i vilket han berättar om sin bakgrund, de som har krattat vägen för honom och som har bidragit till att han i dag är kommunpolis i Borås.

– Jag vill svara alla, men när jag svarat på fyra så hade det kommit sex nya meddelanden. Det gick liksom minus, säger Nadim och skrattar.

Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

”Folk har tagit upp krattan”

Han säger att det har gått fort, men att han upplever att hans historia, och kanske hur har framför den, gör folk intresserade.

– Det finaste är ändå hur folk har tagit till sig det, de har sagt att jag tar upp krattan, startar grejer... Det var precis vad jag ville med det.

Samtidigt var det kanske inte så konstigt att folk lyssnade – sommarpratet kom bara någon vecka efter polismordet i Biskopsgården.

– Det är nästan läskigt, för manuset skrev jag och Sara, min producent, i april. Jag spelade in under maj. Det är bara sista biten, där jag tillägnar en låt till Andreas (den mördade polismannen), som är tillagd i efterhand.

Men, säger Nadim, en berättelse som innefattar antingen polisyrket eller integration – i det här fallet båda delarna – kommer att vara aktuellt oavsett när den kommer ut.

– Det är sjukt att tajmingen blev bra, men det är också sjukt för den här tajmingen är inte unik, den kommer i cykler.

Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

”De vill flå mig”

Nadim Ghazale syns. Han talar med kraft i stämman, gestikulerar, hejar på folk han är bekant med. Han säger att han i princip bara får bra kritik och hejarrop, men också de som kritiserar honom.

– Det finns de som väntar på att jag ska förlora allt eller bli cancelled överallt som några före mig med en liknande resa. Det håller mig på tårna. Än har hotet inte blivit verkligt, säger Nadim och tillägger att han aldrig skulle lägga ut bilder på sina barn och mycket sällan på sin fru.

– I vissa Twittertrådar vill de hänga, lyncha, flå mig. Varje grej jag gör granskar de och försöker blåsa upp.

Och trots de i allra största majoritet positiva reaktionerna efter sommarpratet har han, återigen, fått uppleva just det.

Det är en specifik del, framför allt en mening, ur hans ”Sommar i P1” som fått liv och lett till mängder av hatiska kommentarer och hot via Twitter:

”Det är inte heller rätt att rasismen inom polisen existerar. Samma sak gäller hos oss som överallt i samhället: Är du vit, svensk, straight och man – då är du redan inkvoterad. Grattis, du fick den enklaste vägen. Men det betyder inte att vi andra bara ska sitta och sura i ett hörn. Tvärtom. Det är bara get down to business. För vi behövs”.

Drevet efter sommarpratet

Citatet om den vita, straighta mannen uppmärksammades i media och Nadim Ghazale, som hade tagit semester och var utloggad från sociala medier, blev för någon dag sedan uppmärksammad om att ett drev tagit fart.

”Nej det här går inte, det går inte att vara ledig när allting här har spårat ur bortom alla rimliga gränser. Mina inkorgar är fulla, något dom varit hela veckan med något som först varit lovord men övergått till ren häxjakt och hat. Hur fan beter ni er? Vart är rimligheten?”, skriver han själv på Twitter.

– Det är så jävla tröttsamt, jag vet inte vad jag ska säga. Det har blivit någon sorts mobiliserad attack, allting tas ur sitt sammanhang och fultolkas. Jag är lite tom, lite trött och lite arg, säger han.

Han berättar att han, liksom vänner som försvarat honom, fått motta hot mot sig själva och sina familjer.

– Jag tycker det är helt absurt. Att vi är där i debatten. Så jävla ovuxet, ovärdigt och omoget, säger han.

– Är man vit, man och straight så har man den enklaste vägen, grattis du är redan inkvoterad. Det är egentligen det. Det vita privilegiet, fördelen man har som vit. Det är inte skuldbeläggande överhuvudtaget, det är en ögonöppnare. Det är bra att veta om sina egna privilegier, jag är medveten om mina egna. I egenskap av man, av polis, så kommer det med vissa privilegier.

Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

”Det krävs inte mycket”

I sommarpratet nämner han också att straffen, oavsett vem som ska få det, måste kännas.

– Ur ett humanistiskt perspektiv är jag för vård i stället för straff, men det funkar inte. Det är så svårt att döma folk i dag, och varför ska då ett vittne riskera livet för att någon ska få fem månader i fängelse?

Han säger att en person som inte är fri omöjligt kan vara farlig. De som går fria får i stället en fjäder i hatten, klättrar i den kriminella hierarkin och allt som görs av polisen görs förgäves.

– Jag vill att alla de här brottsförebyggande insatserna, alla miljoner kronor som pumpas in, ska få en ärlig chans att funka. Det gör det bara med ordentliga straff.

Han säger att det gäller att veta när det är dags att ge upp att försöka prata med folk, även om han är för kommunikation. Så, vad vill Nadim Ghazale kommunicera under sina, som han själv uttrycker det, fifteen minutes of fame?

– Jag vill att alla ska veta att det inte krävs så mycket för att göra skillnad. Man behöver inte lägga ner hela sitt liv, man kan ta in någon som heter något annat än Nilsson på praktik. Det räcker.

Nadim Ghazale Ålder: 38 Bor: Borås Gör: Kommunpolis som också syns och hörs i samhällsdebatten. Bland annat som föreläsare. I media syns han bland annat i panelen i SVT-programmet ”Veckans brott”. Aktuell: Med ett uppmärksammat sommarprat i P1. Där berättar han om vägen från Libanon till Sverige, och Ulricehamn, dit han kom som sjuåring, och om ”krattarna” som hjälpte honom välja rätt vägar i livet. Visa mer

