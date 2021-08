Sommaren har varit bra för Göteborgs fastighetskung Erik Selin. Värdet på hans aktier i Balder, där han via bolag och privat är huvudägare, har bara sedan i mitten på maj tills i dag ökat med 143 kronor per aktie. För Erik Selin betyder det en värdeökning med 9,4 miljarder kronor - motsvarande 104 miljoner kronor per dag. Totalt är hans aktier i Balder nu värda närmare 42 miljarder kronor

Privat har Selin också stora aktieinnehav i andra bolag som till exempel fastighetsbolaget K-Fast Holding, fastighetsbolaget Sagax, Collector Bank och i spelutvecklingsföretaget Evolution.

Totalt är Selin nu god för cirka 55 miljarder kronor och har sprungit förbi skeppsredare Dan Sten Olsson i antal miljarder räknat. Rikast i Göteborg är dock friherren Carl Bennet – huvudägare i Getinge, Lifco och Erlanders. Hans förmögenhet uppgår i dag, enligt den amerikanska affärstidningen Forbes, till 90 miljarder kronor.

Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge. Foto: Balder

Utsedd till mäktigast i Fastighetssverige

Annat var det under pandemiåret 2020 som var ett tufft år för Selin. När pandemin bröt ut i början av året sjönk Balder-aktien från 520 kronor till 256 kronor på bara 30 dagar.

Selin blev också under året åtalad för folkbokföringsbrott då han uppgivit felaktig bostadsadress, men friades i Göteborgs tingsrätt.

– Mitt fokus är att bolaget/bolagen går bra över tid och i längden kommer det avspegla sig även i aktiekursen. Så jag blir i regel inte särskilt rädd, sa han i våras.

Under 2020 bröt han också sin relation med Isabella Löwengrip.

Men nu är Selin på banan igen och har stärkt sin makt i Fastighetssverige. För 2020 blev han för tredje gången utsedd till den mäktigaste personen i fastighets- och byggbranschen och hans aktier har stigit i raketfart.

– Pengarna arbetar vidare i företagen, sa han i våras om vad han gör med sina miljarder.

Räddade Sernekes drömprojekt

Han har också gått in och räddat Ola Sernekes drömprojekt Karlatornet i Göteborg och blev dessutom delägare i fastighetsbolaget Serneke.

– Det känns mycket glädjande att få vara del av förverkligandet av ett så unikt stadsutvecklingsprojekt. Att Karlatornet ingår som en del i en långsiktig affär med Serneke, som omfattar nästan 1 400 hyresrätter och drygt 12 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, känns extra roligt, sa Erik Selin, i ett pressmeddelande om köpet.

Balder gick in och räddade Ola Sernekes drömprojekt Karlatornet. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

I somras bildade Balder även ett gemensamt bolag tillsammans med VästkustStugan, Mjöbäcks Entreprenad och Innovation Properties med målsättningen att bygga Stockholms högsta hyreshus i Nacka.

Balder ökade intäkterna för första halvåret 2021 jämför med i fjol från drygt 4 miljarder kronor till 4,2 miljarder och vinsten, efter skatt, för första halvåret uppgick 4,8 miljarder kronor – främst beroende på värdeförändringar i förvaltningsfastigheter.

– Har inga mål. Försöker lära mig nya saker och bli bättre dag för dag både som affärsman och som person, sa Erik Selin i våras på frågan om vad han har har för mål.

I Selins ägarbolag, Erik Selin Fastighets AB, blev motsvarande vinst 3,9 miljarder kronor.

Erik Selin har avböjt att kommentera.

Erik Selins aktieportfölj Balder: 66 miljoner aktier. Värde: 42 miljarder kronor. K-fast Holding: 75 miljoner aktier. Värde: 6 miljarder kronor. Sagax: 8 842 890 aktier. Värde: 2,3 miljarder kronor. Evolution: 1 225 000 aktier. Värde: 1,7 miljarder kronor. Collector: 18 miljoner aktier. Värde: 701 miljoner kronor. TF Bank: 2 704 000 aktier. Värde: 505 miljoner kronor. Hoist Finance: 13 miljoner aktier. Värde: 421 miljoner kronor. NP3 fastigheter: 2 790 000 aktier. Värde: 394 miljoner kronor. Swedish Match: 3 840 000 aktier. Värde: 299 miljoner kronor. Resurs Holding: 6 655 000 aktier. Värde: 288 miljoner kronor. Balco Group: 2,3 miljoner aktier. Värde: 253 miljoner kronor. Invisio: 1,4 miljoner aktier. Värde: 246 miljoner kronor. Peab: 1 968 962 aktier. Värde: 198 miljoner kronor. Swedbank: 507 932 aktier. Värde: 87 miljoner kronor. Doxa: 13 miljoner aktier. Värde: 84 miljoner kronor. Trianon: 310 000 aktier. Värde: 82 miljoner kronor. Handelsbanken: 798 420 aktier: Värde: 80 miljoner kronor. Nyfosa: 520 000 aktier. Värde: 73 miljoner kronor. Intrum: 250 000 aktier. Värde: 69 miljoner kronor. Lime Technologies: 140 000 aktier. Värde: 54 miljoner kronor. Wihlborgs Fastigheter: 240 000 aktier. Värde: 51 miljoner kronor. Leovegas: 1 237 464 aktier. Värde: 46 miljoner kronor. ICA Gruppen: 100 000 aktier. Värde: 43 miljoner kronor. K2A Knaust & Andersson Fastigheter: 100 000 aktier. Värde: 33 miljoner kronor. SEB: 270 000 aktier. Värde: 32 miljoner kronor. Checkin.com Group: 350 000 aktier. Värde: 22,5 miljoner kronor. Secits Holding: 2 368 897 aktier. Värde: 21,8 miljoner kronor. Fabege: 140 000 aktier. Värde: 21,5 miljoner kronor Totalt värde: 55,6 miljarder kronor Källa: Holdings. Visa mer

Se också:

Fastighetskungen Erik Selin får skarp kritik från de egna hyresgästerna

LÄS MER: Balder och Serneke bygger i Karlastaden