Assisterad av bogserbåtar, Kustbevakningens två stora fartyg Poseidon och Triton samt de två norska fartyg som funnits på plats under veckan, lotsades det liberiaflaggade fartyget till kajplats 615 i Skandiahamnen under lördagen.

– Att den går för egen maskin innebär att den kan gå med något högre fart än om man skulle bogsera in den – då blir förloppet inte lika långt, sa David Thorsen, befäl vid ledningscentralen vid Kustbevakningen, till TT.

Längs med vägen fortsatte Kustbevakningen och de norska fartygen att spruta vatten över den brinnande lasten, så länge det är möjligt.

– Om den här planen håller som det är tänkt, vilket är rimligt, så ska haveristen kunna ligga till kaj i Göteborg vid lunchtid men vi måste ta höjd för att komplikationer kan uppstå och att det här tidsschemat kan ruckas på, sa Mattias Lindholm, presstalesperson på Kustbevakningen under lördagsmorgonen.

Räddningstjänsten tar över ansvaret

Kustbevakningen har ansvaret över räddningsarbetet tills fartyget är förtöjt i hamn. Då tar räddningstjänsten över ansvaret, men Kustbevakningen kommer att finnas kvar och bistå i arbetet så länge det behövs.

– Vi har bedömt att det föreligger behov av ett snabbt ingripande för att minimera skador på människor och miljö samt skydda Göteborgs hamn och den verksamhet som bedrivs där. Hamnen utgör infrastruktur av stor betydelse för såväl Göteborgsregionen som för Sverige, säger Per Nyqvist, vakthavande räddningschef vid räddningstjänsten Storgöteborg, i ett pressmeddelande.

När fartyget har lagt till inleds ett tidsödande arbete med att tömma båten på sin last. Flera stora mobila kranar med gripklor har hyrts in för att lasta av godset på kajen eller en intilliggande pråm.

– Vi har riggat upp en fältstab på plats med material och personal som är behjälpliga med att vattenbegjuta och släcka eventuella bränder och glödhärdar som dyker upp när man rör om i lasten, säger Christer Dahlberg, vid kommunikationsenheten vid räddningstjänsten Storgöteborg.

”Virrvarr av bräder”

Vid 12-tiden på lördagen hade fartyget förtöjts och räddningstjänsten insats kunde inledas, den sker parallellt med den statliga som syftar till att skydda närliggande verksamheter och miljön.

– Det som sker precis just nu är att fartyget lagt till vid kajen här i Skandiahamnen och att man då påbörjar lossning av lasten i syfte att komma åt brandhärden som vi tror ligger under ett virrvarr av bräder som vi sett på bilder utifrån havs, säger Per Nyqvist, ställföreträdande räddningschef i Storgöteborg, på plats ute vid hamnen.

Om riskerna med arbetet säger han:

– Förutom att riskerna med att lossa det här virrvarret är lite komplext och komplicerat så är det naturligtvis så att nu vet vi inte riktigt vad som gömmer sig under den här stacken. Vi vet inte riktigt var brandhärden är någonstans. Men vi fortsätter att lyfta parallellt och brandsläcka samtidigt.

Ett 50-tal personer är på plats och arbetar under lördagen, enligt Per Nyqvist.

Och arbetet lär fortsätta ett längre tag.

– Den uppskattning vi fått handlar om dagar att lossa den här lasten. Jag ser att det lätt kan uppstå förseningar, så jag gissar på att en vecka inte är otänkbart, säger han.

Avlastningen görs för att räddningstjänsten bättre ska komma åt elden och kunna släcka den på ett effektivare sätt.

Det har brunnit i virkeslasten på fartyget, som sedan förra lördagen, den 4 december, har legat för ankar vid Vinga utanför Göteborg.

Arbetet påbörjades tidigt på morgonen

Insatsen började tidigt på lördagsmorgonen, vid 06-tiden med att bärgningsbolaget som anlitats av ägaren till Almirante Storni lättade ankar.

Det fanns dock vissa risker med insatsen, enligt Mattias Lindholm.

– Det är ett fartyg som befinner sig i ett utsatt läge, det brinner ombord fortfarande och det finns trånga passager i farleden och händer något och fartyget skulle få problem kan en grundstötning till exempel bli resultatet och att olja kommer ut, säger han.

Vilka insatser har gjorts från er sida?

– Vi har ett fartyg som hela tiden följer konvojen, vi är inte direkt involverade i framförandet då det går för egen maskin nu, fartyget, assisterat av bogserbåtar och släckfartyget Loke Viking. Kustbevakningen följer hela tiden och är beredda att ingripa, vi har också två fartyg i stand-by närmare hamn där passagerna blir trängre. Vi har goda resurser för sjöräddning. Sen finns det en lots ombord på bryggan, vilket är nödvändigt, det är en omfattande samverkan och då har vi inte ens pratat om det som sker när det kommer till hamn.

