Får ingen extra ersättning – ilskan: ”Bönder och adel”

Undersköterskorna har glömts bort i diskussionen om förlossningsvårdens kris, menar Cecilia Borsand.

Hon jobbar på Östra sjukhusets förlossningsavdelning 308 där läget är tufft – inte minst då avdelningen också fungerar som sjukhusets enda för födande med covid-19.

– Vi har haft veckor då vi bara haft covidsjuka mammor. Det är extremt tungt nu.

Tufft i coronatider

Att behöva bära skyddsutrustning, riskera sin egen och sina familjers hälsa, och att de coronasjuka mammorna inte kan förflyttas till BB i och med smittan, gör det ”tungjobbat”, säger hon.

– Många undersköterskor på andra avdelningar på Sahlgrenska har på sommaren fått lite extratillägg när de gått in och tar extrapass, som bonus bara för att man ska känna att man kan gå in och göra ett ryck. De får 116 kronor extra i timmen. Vi på förlossningen har aldrig fått det, fast vi har jättemånga luckor. Inte ens nu under covid, säger Cecilia Borsand.

Samtidigt får deras kolleger, barnmorskorna, också ersättning för övertid när bemanningen är svår. Under jul och nyår fick de 300 procents påslag för att fylla schemat.

– Vi börjar känna att vi har fått nog. Förlossningsvården blöder ju för fullt och det är mycket snack om barnmorskorna hit och deras villkor dit, men ingen pratar om undersköterskorna. Vår arbetssituation är inte så rolig heller.

Melissa Colak jobbar som undersköterska på förlossningsavdelningen 308 på Östra sjukhuset. Avdelningen är den enda på sjukhuset som tar emot coronasmittade blivande mammor.

”Känner sig inte så mycket värd”

För två veckor sedan hängdes en namninsamling upp på avdelning 308. Där har 110 stycken undertecknat med sitt krav om att också undersköterskorna ska få kompensation.

En av dem är undersköterskan Melissa Colak.

– Man känner sig inte så mycket värd. Alla undersköterskor är här av en anledning, för att vi älskar vårt jobb och trivs med våra kolleger, men vi känner oss inte uppskattade för jobbet vi gör, säger hon.

Hon förtydligar att önskan är att få extra ersättning vid samma tillfällen som barnmorskorna får det, och att det skulle innebära en större chans att fylla hålen i schemat.

– Vi är ett team och en enhet men nu blir det ändå en väldig skillnad mellan undersköterskor och barnmorskor, tråkigt nog.

”Bönder och adel – så känns det just nu”

Också kollegan Cecilia Borsand tycker att det uppstår ett glapp när vissa får kompensation och inte andra.

– Vi säger bönder och adel. Så känns det just nu och det är ingen rolig känsla.

Till SVT säger Kajsa Caderoth, vårdenhetschef på förlossningen, att upplägget kring ersättningar är ett beslut som fattats ”högre upp i organisationen”:

– Rekryteringen pågår just nu och vi ser ett stort intresse, vilket är glädjande. Och utifrån att vi kommer att skapa en bättre arbetsmiljö och en god bemanning är det inte aktuellt med ersättning vid extrapass för undersköterskorna.

Blivande mammorna om förlossningskrisen

Barnmorskekrisen är akut i landet, och i november hade närmare 70 000 personer skrivit under det digitala uppropet ”Åtgärda krisen i Stockholms förlossningsvård”.

