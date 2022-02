Amela hade gått ut på promenad vid 22-tiden på söndagen och sedan inte återvänt hem. Familjen hade kontakt med henne på telefon senare, vid halv ett på natten. Hennes syster hade sökt henne och hon ringde då tillbaka.

Klockan 01.20 stoppade polisen en bil utanför Grästorp som Amela och en man i 40-årsåldern färdades i. Mannen är vän till både Amela och hennes familj.

Efter att polispatrullen gjort en trafikkontroll körde bilen vidare.

Mannen, som var den som slog larm till polisen på måndagen och även berättade för familjen om försvinnandet, anhölls på tisdagen misstänkt för att ha kidnappat Amela.

I fredags häktades han på sannolika skäl misstänkt för människorov.

Försvarsadvokaten Oskar Friling sa då i rätten:

– Han förnekar brott och bestrider häktningsyrkandet då han ej gjort sig skyldig till brott.

Polisen förstärker utredningen

Under fredagen och söndagen genomförde Missing People stora sökinsatser med flera hundra personer i och kring Forshall i Grästorp, ett område där Amela ska ha setts senast, enligt den nu häktade mannen. Även frivilliga dykare sökte i en å i området på lördagen. Insatserna gav dock inget resultat.

I samband med häktningen i fredags så sa åklagare Lars Johansson att han inte utesluter att den misstänkte medvetet förvillat polis och Missing People att leta i fel område.

– Det vore inte första gången i så fall.

Thomas Fuxborg, polisens presstalesperson i Region väst:

– Det är ingen pågående sökning i dag, varken polisen eller Missing People är ute. Vi har inget sökområde att leta i. Polisen och Missing People har sökt av samma område utan resultat.

Han konstaterar att polisen nu sätter samman en särskild utredningsgrupp med olika kompetenser, som beteendevetare och poliser, vilket brukar ske när det handlar om grova brott.

Gruppen kommer nu att ägna sig helt åt ärendet.

– Ja, vi förstärker utredningsdelen från och med i dag måndag och arbetar dels med försvinnandespåret och dels med förundersökningen gällande misstänkt människorov.

Polisen hoppas också på att få in tips som kan leda vidare i utredningen.

– Det kan dyka upp nya sökinsatser under dagen beroende på vad som kommer in via tips eller andra spår, säger Fuxborg.

Familjen fortsätter hoppas

För Amelas familj finns hoppet kvar om att hitta henne vid liv. Det säger familjens vän och representant Gunnel Lundmark.

– Det gör det verkligen. De släpper inte hoppet, säger hon och fortsätter:

– Familjen, jag och hela samhället här är i en svår, svart chock, eftersom man inte kan förstå vad som kan ha hänt. Man kan ha hur många funderingar som helst. Det enda som står fast, totalt, är att hon aldrig skulle lämna sin familj frivilligt.

Gunnel Lundmark, familjens nära vän och representant. Foto: HENRIK JANSSON

Gunnel Lundmark vill också vädja till den häktade mannen att berätta allt han vet om Amelas försvinnande:

– Det enda jag vet säkert är att han måste sitta inne med den enda sanningen. Han måste berätta den. Det är hans skyldighet mot familjen och mot Adela.

Hon berättar att familjen har stor uppbackning av familj och vänner i den svåra situation de befinner sig.

– Och det är fantastiskt vilken otrolig uppslutning det är från invånarna i Grästorps kommun. Den har varit enorm. Det finns inte en enda människa här som inte har gjort någon insats i detta, säger hon.

AMELAS FÖRSVINNANDE 13/2, omkring klockan 21: Amela berättar för sin familj att hon ska träffa en man i 40-årsåldern. Han är välkänd för familjen och är enligt uppgift skyldig Amela drygt 100 000 kronor. 14/2, omkring klockan 00.30: Då ringer Ilda Kalac, Amelas lillasyster, till Amela som säger att allt är okej och att hon snart kommer hem. En knapp timme senare stoppas mannen och Amela i en trafikkontroll. Därefter ska de ha kört till Uddevalla där Amela varit synlig, enligt åklagare Lars Johansson. Omkring klockan 05 kontaktar mannen polisen och anmäler Amela försvunnen. Därefter ringer han familjen. Enligt mannens berättelse har Amela, drygt två timmar tidigare, hoppat ur hans bil och sprungit i väg. Polisen börjar söka efter Amela. 15/2: Mannen anhålls, misstänkt för människorov. Via sin advokat nekar han till brott. Polisen fortsätter att söka efter den försvunna 24-åringen. Sökinsatsen koncentreras till Forshall, ett friluftsområde utanför Grästorp. 16-17/2: Eftersökningarna fortsätter i Forshall, huvudsakligen längs med och i vattendraget Nossan. 18/2: Den anhållne mannen häktas, på sannolika skäl misstänkt för människorov. Polisen kopplar in frivilligorganisationen Missing People, och drygt 300 personer finkammar samma område som polisen tidigare sökt i. 20/2: Missing people fortsatte sökandet efter Amela i området i och kring Forshall. 21/2: Polisen förstärker utredningen med en särskild utredningsgrupp där olika kompetenser ingår, som beteendevetare och polis. Visa mer

