Familjens mardrömsresa – fast i karantän på Kreta

Resan till Grekland och Kreta gick den 3 september för familjen Schell utanför Borås, vilket blev den första utlandsresan på sju år för familjen.

Inför hade de haft kontakt med Tui för att se till att de följde alla regler med anledning av den pågående coronapandemin, och beskedet var tydligt:

Barn under tio år behöver inte testas för covid-19 innan avresan, vilket också står på Tui:s och utrikesdepartementets hemsidor.

Väl på plats blev barnen tagna åt sidan för att genomgå coronatest.

– Vår sexåring blev då testad positivt, men det var så slarvigt gjort. De testade 50 personer på tio minuter på flygplatsen. Det skulle mycket väl kunna bli kontaminerat eller något annat, också i Sverige har vi haft 3 700 felaktiga tester som visat positivt, säger mamma Oliva Schell.

Försatta i karantän

Vare sig sonen eller någon annan i familjen har några symptom på covid-19, enligt Olivia. Och nu har hela familjen på åtta personer, där de sex barnen är mellan tre och 13 år, satts i karantän i en lägenhet under två veckor.

De i familjen som hade negativa testresultat ses ändå som felaktigt negativa i Grekland.

– Nu har man låst in alla åtta, vi får inte bada och det är väldigt lång tid mellan matserveringen som sker mellan 12 och 20.30, det är inte barnanpassad mat och det finns inga leksaker. Vi har inga kontanter med för att vi skulle bo på all inclusive, så nu har de vårt kontokort för att kunna handla åt oss, säger Oliva Schell.

Familjen fast i karantän på Kreta. Foto: Privat

Hon säger att hon förstår att människor kan ifrågasätta deras beslut att åka, men att familjen själv hade sina anledningar och trodde det skulle vara okej när de följde allt som stod på resebolagets hemsida.

– Jag vill uppmärksamma andra på informationen om att barn under tio år undantas från testning. Det kommer vara andra som åker nästa vecka, det är jätteonödigt, säger Olivia.

Får inte ta nytt test

Olivia berättar att familjen velat göra om sonens test för att kunna utesluta att det var ett falskt positivt resultat, men har inte fått något gehör.

– Vi trodde först att man skulle kunna vara isolerad med en förälder, men det är hela sällskapet. Sexåringar utan symptom är inga stora smitthärdar, men här bor det vuxna med covid-smitta och vi kan utsättas för risker. Vi ska febertesta oss varje dag, men får inte mer än en termometer och vi har inget att rengöra den med mellan testen. Om någon annan får symptom så är det två veckor till som vi måste vara här, säger hon.

Adam Györki är presschef på Tui. Han säger att det är en olycklig situation för familjen.

– Det är två olika grejer. Dels är det testning inför resa som de grekiska myndigheterna kräver för att svenskar ska få komma in i landet, testet ska vara negativt och då behöver man inte testa någon under tio år. När man väl kommer in i landet är det i Grekland som i de flesta andra länder att det kan bestämmas om slumpmässigt test, de kan slumpmässigt välja att testa vem som helst. Det är en otroligt tråkigt situation och vi försöker finnas för dem när de behöver vara i karantän, säger han. Men det är för allas säkerhet och hälsa.

”En jättesvår situation”

Men de menar att de inte får hjälp när de faktiskt har något konkret de behöver ha hjälp med?

– Jag kan inte uttala mig om det specifika fallet. Det är en jättesvår situation. Vi försöker hjälpa till samtidigt som vi måste följa de regler som grekiska myndigheter satt upp. Vi gör allt vi kan för att hjälpa dem så klart med det vi kan.

Olivia Schell menar dock att det inte framgått att barn under tio år kan väljas för slumpmässiga kontroller i och med att de är undantagna från ordinarie test.

– Hade man vetat detta så hade jag själv ombesörjt ett covid-test, för att inte hamna i den här situationen, säger hon.

LÄS MER: Här lyfter första flygplanen igen

Se mer: